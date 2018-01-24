22 января водитель BMW, мужчина 1988 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии, потерял управление автомобилем и врезался в дерево на улице Мойкургон Юнусабадского района Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД.

Один из пассажиров, мужчина 1996 года рождения, скончался на месте ДТП. Еще трое пассажиров — мужчины 1978, 1987 и 1997 годов рождения — получили травмы головы и переломы. Они были доставлены в городскую клиническую больницу №7.

По данному факту Следственным отделом при УВД Юнусабадского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 266, частью 2 Уголовного кодекса Узбекистана (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека).