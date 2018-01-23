Мобильный оператор UMS не планирует менять цены на тарифные планы и услуги в ближайшее время «в целях соблюдения интересов абонентов и недопущения роста стоимости услуг мобильной связи». Об этом компания заявила во вторник.
В сообщении говорится, что сейчас UMS разрабатывает новую тарифную линейку, «которая будет максимально учитывать запросы и потребности абонентов как на голосовое общение, так и на интернет-трафик».
Напомним, с 1 января постановлением Президента Узбекистана от 29 декабря для сотовых операторов увеличен размер отчислений фиксированной суммы за каждый используемый абонентский номер в два раза (до 4000 сумов).
В понедельник 22 января мобильный оператор Beeline объявил о повышении ежедневной абонентской платы на ряде тарифов примерно на 66%.
Шерали Ходжаев
Сейчас многие перейдут к ums, все сбалансируется, нормализуется, а ближе к лету или осени тоже поднимут цены. Эти уроки мы уже проходили. Или пускай дают официальные гарантии, что до такого-то времени цены будут зафиксированы. Это будет солидное и серьёзное заявление. Спасибо.