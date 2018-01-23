В 6:26 во вторник жители Ташкента ощутили подземные толчки. Как сообщили «Газете.uz» на столичной сейсмостанции, сила землетрясения в столице составила 4 балла.

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 18 км от Ташкента в районе города Сарыагаш Южно-Казахстанской области Казахстана. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 3,9.