В 6:26 во вторник жители Ташкента ощутили подземные толчки. Как сообщили «Газете.uz» на столичной сейсмостанции, сила землетрясения в столице составила 4 балла.
Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 18 км от Ташкента в районе города Сарыагаш Южно-Казахстанской области Казахстана. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 3,9.
Екатерина Ткаченко
оперативно
Feruza Gapparova
Однако толкнуло! Было страшновато
Halida Ahmedova
Ничего себе как оперативно сообщаете! Молодцы
Радмир Хабибулин
С добрым утром, Ташкент!;)
Яна Бут
Оперативно! Вертикалка
Tulaev Gerakl
Это будильник чтоб не проспали на работу ))
Антон Каша
Заместо будильника с утра по раньще
Ardallion Von Spiderhunt
Сразу было ясно, что это наше, местное землетрясение.
Вертикальная волна подбросила-дёрнула слегка, и всё, никаких “обраток“.
В центре Ташкента на 4-м этаже в кирпичном доме ощущалось чуть меньше — балла 2-3..
Надеюсь, у сарыагашцев всё в порядке, тарелки не попадали )
Юрий Банников
Было бы интересно узнать причину довольно сильного гула при этом толчке. Что это? Резонансные какие-то явления или как? Помнится в далеком уже 1966 году также был сильный гул.
Леша Ким
Не спать! Работать!:))
Алена Натанзон
Сильный толчок был! Больше уснуть не смогла!
Farkhod Azimov
Я будил дочку в школу, она не ставала, ленилась, когда земля толкнула, она так быстро проснулась.
Ardallion Von Spiderhunt
to Юрий Банников
Т.к. землетрясение, можно сказать, местное, то в нём имели место преимущественно вертикальные Р-волны (волны сжатия, продольные).
Те из них, что частотой ниже 15-20 Гц на слух воспринимаются как гул, грохот.
Виталий Далакьян
Не совсем понятно, в эпицентре 3,9 а в Ташкенте 4 бала… ?? Как это так?
Nadir Khusanhodjayev
На 9 этаже чувствовалось сильно. Думал, что все, нам крышка:-)
Madina Bazarova
А мы в горы собрались, вот теперь думаем: ехать или не ехать?
Ravshan Khakimdjanov
Пораньше на работу..
Dmit Riy
to Madina Bazarova
Конечно ехать, погода благоприятная
Azamat Atajanov
Виталий Далакьян,
В эпицентре указана магнитуда, а в Ташкенте — сила (интенсивность) землетрясения, это разные величины.
Ирина Климова
У меня кот спал, а собачка моя аж подпрыгнула с визгом!
Земфира Гурбанова
Честно сказать проснулась от этого думала что во сне прогремел гром и трехануло, а потом дошло что было землетрясение, сильно ощутимо было
Александр Герасимов
Виталий Далакьян, магнитуда в эпицентре 3,9, сила на поверхности 4 балла. Две разные шкалы. Все понятно по моему.
Марат Агзамович
Показалось что не более 2х баллов. Сказывается то, что вертикалка
Paul Bylin
to Madina Bazarova
Конечно поезжайте)))
Таир Урунбаев
А мне снилось землетрясение как раз, а тут вдруг сон оборвался настоящим землетрясением)))
азизов данияр
Близко к Ташкенту.
Артем Меликов
Наверное, каждый подумал, что эпицентр был под его домом. :)
Фома Фомин
Походу, я один не почувствовал:D
Aleks S.
Согласно данным EMSC магнитуда в эпицентре 4,6.