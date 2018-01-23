Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан начиная с 22 января вводит в действие новые виды срочных депозитов в иностранной валюте для физических лиц:

Срочный вклад в долларах США «Самарали»:

срок хранения — 2 месяца;

процентная ставка — 4% годовых;

годовых; дополнительные взносы принимаются;

начисленные по депозиту проценты выплачиваются в долларах США в конце срока хранения без капитализации невостребованных процентов;

срок приема средств на вклад — до отмены действия.

Срочный вклад в долларах США «Ишонч»:

срок хранения — 6 месяцев;

процентная ставка — 4,5% годовых;

годовых; дополнительные взносы принимаются;

начисленные по депозиту проценты выплачиваются ежемесячно в долларах США без капитализации невостребованных процентов;

срок приема средств на вклад — до отмены действия.

Срочный вклад в долларах США «Барқарор»:

срок хранения — 1 год;

процентная ставка — 5% годовых;

годовых; дополнительные взносы принимаются;

начисленные по депозиту проценты выплачиваются ежеквартально в долларах США без капитализации невостребованных процентов;

срок приема средств на вклад — до отмены действия.

НБУ считает себя ответственным за благосостояние тех, кто доверяет ему управление своими сбережениями.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (0371) 148−00−10 или в любом отделении (филиале) банка.

Сайт: www.nbu.uz

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