Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан начиная с 22 января вводит в действие новые виды срочных депозитов в иностранной валюте для физических лиц:
Срочный вклад в долларах США «Самарали»:
- срок хранения — 2 месяца;
- процентная ставка — 4% годовых;
- дополнительные взносы принимаются;
- начисленные по депозиту проценты выплачиваются в долларах США в конце срока хранения без капитализации невостребованных процентов;
- срок приема средств на вклад — до отмены действия.
Срочный вклад в долларах США «Ишонч»:
- срок хранения — 6 месяцев;
- процентная ставка — 4,5% годовых;
- дополнительные взносы принимаются;
- начисленные по депозиту проценты выплачиваются ежемесячно в долларах США без капитализации невостребованных процентов;
- срок приема средств на вклад — до отмены действия.
Срочный вклад в долларах США «Барқарор»:
- срок хранения — 1 год;
- процентная ставка — 5% годовых;
- дополнительные взносы принимаются;
- начисленные по депозиту проценты выплачиваются ежеквартально в долларах США без капитализации невостребованных процентов;
- срок приема средств на вклад — до отмены действия.
НБУ считает себя ответственным за благосостояние тех, кто доверяет ему управление своими сбережениями.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (0371) 148−00−10 или в любом отделении (филиале) банка.
Сайт: www.nbu.uz
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Доник Саттаров
Интересно, а в какой валюте можно делать вклад в депозит??
John Dow
5 процентов это очень мало. Когда с сдачи в аренду жилой недвижимости можно получить 8 процентов и более.
John Dow
В статье не менее десяти раз написано — в долларах США.