Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан начиная с 22 января вводит в действие новые виды срочных депозитов в иностранной валюте для физических лиц:

Срочный вклад в долларах США «Самарали»:

  • срок хранения — 2 месяца;
  • процентная ставка — 4% годовых;
  • дополнительные взносы принимаются;
  • начисленные по депозиту проценты выплачиваются в долларах США в конце срока хранения без капитализации невостребованных процентов;
  • срок приема средств на вклад — до отмены действия.

Срочный вклад в долларах США «Ишонч»:

  • срок хранения — 6 месяцев;
  • процентная ставка — 4,5% годовых;
  • дополнительные взносы принимаются;
  • начисленные по депозиту проценты выплачиваются ежемесячно в долларах США без капитализации невостребованных процентов;
  • срок приема средств на вклад — до отмены действия.

Срочный вклад в долларах США «Барқарор»:

  • срок хранения — 1 год;
  • процентная ставка — 5% годовых;
  • дополнительные взносы принимаются;
  • начисленные по депозиту проценты выплачиваются ежеквартально в долларах США без капитализации невостребованных процентов;
  • срок приема средств на вклад — до отмены действия.

НБУ считает себя ответственным за благосостояние тех, кто доверяет ему управление своими сбережениями.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (0371) 148−00−10 или в любом отделении (филиале) банка.

Сайт: www.nbu.uz

На правах рекламы.