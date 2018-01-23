В Узбекистане сроком на два года объявлен мораторий на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, за исключением проверок, проводимых в рамках уголовных дел и в связи с ликвидацией юридического лица. Это предусмотрено указом Президента от 22 января, которым утверждена Государственная программа «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».

В соответствии с документом, с 1 апреля 2018 года упраздняется Республиканский совет по координации деятельности контролирующих органов с передачей органам прокуратуры высвобождаемых 228 штатных единиц органов государственной налоговой службы.

С этой же даты исключаются дублирующие функции и полномочия органов юстиции по защите прав и законных интересов субъектов малого бизнеса, частного предпринимательства, иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности (ревизия), проводимая в рамках уголовных дел, с 1 апреля не должна превышать одного месяца (в исключительных случаях срок проверки может быть продлен не более чем на месяц генеральным прокурором Узбекистана или его заместителем).

Возбуждение уголовных дел по фактам, связанным с правонарушениями при осуществлении предпринимательской деятельности, с апреля будет производиться исключительно с согласия прокурора Республики Каракалпакстан, прокуроров областей, города Ташкента и приравненных к ним прокуроров.

Сведения о нарушениях в деятельности субъектов предпринимательства, информация о проведенных проверках и мониторинге (основание, время проведения проверок или мониторинга, работники, их проводившие, и другие) и принятых мерах по устранению выявленных нарушений в обязательном порядке будут вводиться в специальную электронную информационную систему органов прокуратуры.

Указом Торгово-промышленной палате (ТПП), Министерству юстиции и другим ведомствам поручено разработать проект закона, предусматривающий действенные механизмы общественного контроля в целях предупреждения правонарушений в сфере предпринимательской деятельности.



Государственному налоговому комитету совместно с ТПП и другими ведомствами предписано в месячный срок утвердить программу комплексных мер по профилактике правонарушений, доведению и разъяснению норм законодательства в сфере предпринимательской деятельности.



Генеральной прокуратуре поручено усилить надзор за исполнением законодательства в сфере предпринимательской деятельности, прежде всего по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями, обеспечив безусловную реализацию принципа неотвратимости ответственности виновных лиц по каждому факту правонарушения.