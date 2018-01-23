23 января министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял находящуюся в стране делегацию Международной организации по миграции (МОМ) во главе со старшим региональным советником по Европе и Центральной Азии Манфредом Профази.

В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества Узбекистана с МОМ, сообщила пресс-служба МИДа.

Узбекистан пока не является членом МОМ. Вместе с тем, как отмечалось, между сторонами налажен конструктивный диалог, узбекские эксперты активно участвуют в мероприятиях организации.

Стороны констатировали плодотворный характер взаимодействия в сфере борьбы с торговлей с людьми.

На встрече подтверждена обоюдная готовность укреплять и развивать отношения, в том числе путем реализации совместных проектов.