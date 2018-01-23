150 банкоматов заработают в Узбекистане до конца марта, сообщила пресс-служба Центрального банка.
В декабре прошлого года было установлено 159 банкоматов для создания «благоприятных условий для пользователей банковских карт и расширения сети банкоматов в общественных местах». С введением в строй новых банкоматов их общее количество достигнет 595 единиц.
В прошлом году на оплату товаров и услуг, а также другие платежи через банковские карты пришлось 57% транзакций.
Общее количество выпущенных пластиковых карт в декабре 2017 года составляло 18,7 миллиона.
Виктор Неизвесный
А комиссию за обналичивание собственных же денег отменить не планируется?
Graf Monte Kristo
Это очень мало!
костя пригоровский
А нельзя ли обязать филиалы банков устанавливать их возле себя! Удобно для обслуживания как самих банкоматов, так и их охраны, а также в крупных скоплениях людей: базары супермаркеты, шопинг центры.
Предпринимателей же обязывают на всякие там мелочи и ерунду им ненужную.
Пора банкам быть обслуживающими и привлекательными, а не вести себя “куда ты от нас денешься“, ведь мы несем вам деньги и вы от народа зависите, а не народ от банка, деньги то наши!)))
Шерали Ходжаев
Уважаемые Банкиры! Контролируйте работу всех установленных банкоматов. А то почётным числам работает банкомат номер 1, а по нечетным — банкомат номер 2. Пускай работают все и всегда. Спасибо большое.
Эльдар Хасанов
Установите и в областях. а то только в Ташкенте есть банкоматы