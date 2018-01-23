Министерство занятости и трудовых отношений обратилось к гражданам Узбекистана с просьбой:

«Если вы изъявили желание работать за рубежом, убедительно просим вас обращать серьезное внимание на техническую безопасность используемых транспортных средств для поездки за рубеж и на другие аспекты».

В сообщении отмечается, что при возникновении любых вопросов, связанных с поездкой на работу за рубеж, можно обращаться в Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений по телефонам: (0−371) 200−33−55; (0−371) 202−33−66.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана во вторник днем провело SMS-рассылку, где говорится, что граждане Узбекистана, даже находясь за рубежом, могут обратиться в МЧС своей страны по номеру: (+99871) 147−10−50.