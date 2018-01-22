Размер специальной надбавки к тарифам на услуги питьевого водоснабжения в столице составил 100 сумов за кубический метр. Об этом сообщила Norma.uz со ссылкой на решение хокима Ташкента от 12 января.

Издание напоминает, что в минувшем году образован Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства. В числе источников его формирования — специальная надбавка к тарифам на услуги питьевого водоснабжения.

В документах не указывается, к какой именно группе потребителей она применяется, из чего можно сделать вывод, что данная надбавка обязательна к применению всеми потребителями услуг питьевого водоснабжения, пишет Norma.uz.

Таким образом, итоговая сумма к оплате за услуги питьевого водоснабжения будет зависеть от ряда факторов: группы потребителя, утвержденного тарифа для соответствующей группы, наличия прибора учета воды у бытовых потребителей и т. д.

При наличии приборов учета каждый кубометр потребленной холодной воды обойдется гражданам в 600 сумов (тариф на дату публикации — 500 сумов за 1 кубометр).

При отсутствии прибора учета оплата производится с применением повышающего коэффициента — 1,5.



