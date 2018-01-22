Сборка автомобилей Chevrolet Orlando на производственных мощностях АО GM Uzbekistan будет завершена в первом квартале 2018 года, сообщила служба по связям с общественностью компании. Решение принято в соответствии с глобальной стратегией General Motors по обновлению модельного ряда.
В связи с окончанием производства прекращена регистрация заявок на получение договоров на поставку автомобилей данной модели. При этом GM Uzbekistan подчеркивает, что поставка автомобилей покупателям, оформившим заявки на получение контрактов или заключившим договора, будет выполнена в полном объеме и в сроки, указанные в договорах.
GM Uzbekistan начало выпуск семиместного минивэна Chevrolet Orlando в 2014 году. Машина собиралась на заводе предприятия в Хорезмской области. Всего было выпущено около 4000 автомобилей.
Aberration
Не “договора“, а “договоры“.
Shamshod Kuchkarov
“Устаревшая модель“?! При своей навороченности модель немного дороже Джентры! Хорошая модель. Жалко что не будут собирать больше. Зато Нексия-3 само совершенство! Она вообщето Орландо в бабушки годится!
Shavkat Karimov
Почему снимают Орландо хорошая машина. А взамен Какая-нибудь будет?
Jamshid Alimov
И так трудно достать его а теперь еще и снимут!
Улугбек Каримов
Спрос маленикий на нее в 2017 году было продано менее 400 ед.
Farrukh Ibragimov
@Shavkat Karimov
Взамен выпустят Трахер