Сборка автомобилей Chevrolet Orlando на производственных мощностях АО GM Uzbekistan будет завершена в первом квартале 2018 года, сообщила служба по связям с общественностью компании. Решение принято в соответствии с глобальной стратегией General Motors по обновлению модельного ряда.

В связи с окончанием производства прекращена регистрация заявок на получение договоров на поставку автомобилей данной модели. При этом GM Uzbekistan подчеркивает, что поставка автомобилей покупателям, оформившим заявки на получение контрактов или заключившим договора, будет выполнена в полном объеме и в сроки, указанные в договорах.

GM Uzbekistan начало выпуск семиместного минивэна Chevrolet Orlando в 2014 году. Машина собиралась на заводе предприятия в Хорезмской области. Всего было выпущено около 4000 автомобилей.