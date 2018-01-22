Национальное агентство «Узбеккино» представило проект постановления Кабинета Министров Узбекистана, которым предлагается объединить все кинотеатры в общереспубликанскую кинопрокатную сеть на принципах государственно-частного партнерства.

Прокатную сеть предусматривается создать на базе нового ГУП «Республика кинопрокат маркази» путем обязательного присоединения к ней кинотеатров, подведомственных «Узбеккино», и добровольного вхождения частных кинотеатров.

«Республика кинопрокат маркази» будет осуществлять единую репертуарную политику кинопрокатной сети, определяя оптимальное соотношение показа отечественных и зарубежных кинофильмов в годовом репертуарном плане в кинотеатрах и кинозалах республики.

Планируется, что «Республика кинопрокат маркази» также будет выдавать экспертные заключения на оформление разрешительных документов и осуществление проката фильмов на территории Узбекистана.

С 1 января 2019 года намечено внедрить реализацию электронных кинобилетов в кинотеатрах и кинозалах и систему их автоматизированного учета. Это должно обеспечить защиту прав правообладателей и потребителей, получение оперативной и достоверной информацией о состоянии рынка проката кинофильмов, а также предотвратить сокрытие выручки.