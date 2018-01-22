Граждане Узбекистана — 41 пассажир, включая двоих детей, — были эвакуированы из неисправного автобуса на территории Шортандинского района Казахстана, сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) страны.

Аварийно-спасательные работы проводились ночью 22 января на 54-м км автодороги «Астана-Петропавловск». Пассажирский автобус следовал по маршруту «Петропавловск-Сарыагаш». По данным агентства Казинформ, из-за сильного мороза в автобусе замерзло дизельное топливо.

Вызволенные пассажиры и двое водителей-граждан Казахстана были направлены в пункт обогрева — общежитие агротехнического колледжа №5 в селе Бозайгыр.

Сильные морозы сделали небезопасными поездки по автодорогам Казахстана, говорится на сайте КЧС. На территории Акмолинской области Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный мороз — ночью −35…−40 градусов Цельсия, 24−26 января местами очень сильный мороз -45 градусов, днем −27…−32, местами -35 градуса.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана рекомендовало жителям, планирующим выезд в северные, центральные и восточные области Казахстана, временно воздержаться от поездок на пассажирских автобусах и личном автотранспорте в связи с ожидаемыми сильными морозами в этих регионах.