Представители ГУВД Ташкента задержали мужчину в форменной одежде органов внутренних дел, выдававшего себя за сотрудника службы безопасности дорожного движения, сообщила пресс-служба ГУВД.
20 января примерно в 14:30 блокпост «Сергели» в Сергелийском районе получил обращение гражданина, который сообщил о подозрительном сотруднике УБДД, проверявшем документы у водителей автомашин.
Отправившись на указанное место по улице Бинокор, сотрудники ГУВД задержали Азизбека Рузматова, не являющегося сотрудником правоохранительных служб. У него были изъяты жезл, средство радиосвязи, свисток, поддельный жетон сотрудника УБДД и поддельные протоколы об административном правонарушении.
В отношении Рузматова возбуждено уголовное дело. Предварительное следствие продолжается, проверяется его возможная причастность к другим преступлениям.
Пострадавших от действий указанного лица просят обратиться по телефону 102 либо в ближайшее подразделение внутренних дел.
Roman IL
Вот клоун! И протоколы оформлял? И долго он так “работал“?
Анна Сабинова
Протоколы для “показухи“ … скорее всего просто деньги собирал с водителей (на фото изъятых вещей можно увидеть купюры в 50000 и 5000)… но бизнес-идея хорошая )))
Игорь Шалдыбин
Интересно, чем это он вызвал подозрение? И сколько таких подозрительных стрегут купоны на дороге?
Шорахмат Курбонов
,,Остап Бендер"
БАХРОМ АРИПОВ
А сколька врачей,газавиков и вот и гаишники,куда катимься гаспада
Guido Fawkes
Да не, он до Сына_Лейтинанта_Шмидта не дотягивает, но история всё же хороша.
Nurbek Boymirzaev
Ё алхазррр )))
Уста булиб кетишяпти, одамлар..