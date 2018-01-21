Представители ГУВД Ташкента задержали мужчину в форменной одежде органов внутренних дел, выдававшего себя за сотрудника службы безопасности дорожного движения, сообщила пресс-служба ГУВД.

20 января примерно в 14:30 блокпост «Сергели» в Сергелийском районе получил обращение гражданина, который сообщил о подозрительном сотруднике УБДД, проверявшем документы у водителей автомашин.





Отправившись на указанное место по улице Бинокор, сотрудники ГУВД задержали Азизбека Рузматова, не являющегося сотрудником правоохранительных служб. У него были изъяты жезл, средство радиосвязи, свисток, поддельный жетон сотрудника УБДД и поддельные протоколы об административном правонарушении.

В отношении Рузматова возбуждено уголовное дело. Предварительное следствие продолжается, проверяется его возможная причастность к другим преступлениям.

Пострадавших от действий указанного лица просят обратиться по телефону 102 либо в ближайшее подразделение внутренних дел.