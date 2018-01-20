19 января в 22:23 часов специальный военно-транспортный самолет «Ил-76» ВВС Узбекистана доставил в Ташкент тела 52 граждан Узбекистана, погибших при пожаре в автобусе 18 января в Актюбинском районе Казахстана.
В настоящее время ведется работа по опознанию их личности, сообщило МЧС Узбекистана. Министерство опубликовало список из 49 человек, возможно находившихся в сгоревшем автобусе. Граждан, владеющих информацией об указанных лицах или других лицах, которые могли находиться в автобусе, просят позвонить на «горячую линию» МЧС по телефонным номерам: (+99871) 147−10−50 или 212−67−00.
Список лиц, которые могли находиться в автобусе
№
Ф. И. О.
Год
рождения
Проживал по адресу
Номер паспорта
Андижанская область
город Карасу
1
Норбоев Исломбек Мухедин угли
31.10.1998
улица «Пахтачи», дом 61
АА 857608
Наманганская область
Туракурганский район
2
Мадрахимов Хамидулло Мирзаабдуллаевич
05.12.1986
МСГ «Катта курама»
АВ 5290730
3
Мадрахимов Хабибулло Мирзабдулло угли
13.02.1991
МСГ «Катта курама»
АА 9097543
4
Тураев Абдуназар Умаралиевич
10.03.1980
МСГ «Катта курама»
АА 5292510
5
Сулаймонов Зайниддин Жакбаралиевич
12.10.1989
МСГ «Катта курама»
АА 7608274
6
Мамадалиев Мамуржон Ахмаджон угли
01.09.1992
МСГ «Катта курама»
АА 4307355
7
Нишонов Отабек Анвар угли
16.10.1990
МСГ «Катта курама»
АА 3394085
8
Абдумуминов Кахрамон Абдугафур угли
16.12.1994
МСГ «Катта курама»
АА 3856226
9
Нишанов Акмалжон Авазбек угли
24.08.1996
МСГ «Катта курама»
АА 5443014
10
Умаралиев Солижон Обиджон угли
13.08.1995
МСГ «Катта курама»
АА 5470172
11
Сулаймонов Олимжон Мухаммаджонович
12.09.1976
МСГ «Катта курама»
АА 7190502
12
Хошимбаев Нурмухаммад Камолиддинович
27.05.1997
МСГ «Узбекистон»
АА 5894459
13
Муродуллаев Боходир Акбарали угли
17.07.1998
МСГ «Узбекистон»
АВ 5288881
14
Кучкаров Элмурод Шавкатович
10.06.1996
МСГ «Узбекистон»
АА 2945465
15
Мирсаидов Мирзохид Миркомилович
30.08.1981
МСГ «Бозорбоши», кишлак «Шаханд»
АВ 2924107
16
Назаров Маъмуржон Махмуджонович
27.02.1984
МСГ «Узбекистан»
АА 3311776
17
Юлчибаев Комилжон Каримович
10.10.1980
МСГ «Узбекистан»
АА 9542918
18
Рахмонов Омонулло Уктамжон угли
17.08.1997
МСГ «Шохидон»
АА 7469076
19
Валиев Мухаммадризо Бокибой угли
31.10.1996
МСГ «Шохидон»
АВ 0647873
20
Хусниддинов Мухамадин Абдурашид угли
02.12.1998
МСГ «Шохидон»
АВ 0992825
21
Зокиров Шохрух Тохиржон угли
07.02.1997
МСГ «Шохидон»
АА 3803875
Касансайский район
22
Гафуров Абдулатиф Абдумуталович
03.10.1977
МСГ «Чиндавул»
АВ 5679358
23
Хамраев Иброхимжон Исмаилович
20.09.1984
МСГ «Чиндавул»
АА 7042043
24
Зарипов Ахмаджон Икромович
25.01.1980
МСГ «Чиндавул»
АВ 5465716
25
Абдуллажанов Исмоилжон Эгамберди угли
14.05.1998
МСГ «Чиндавул»
АА 6191023
26
Имомадиев Вохиджон Вакосхонович
10.07.1987
МСГ «Чиндавул»
АА 4709263
27
Эсанов Абдувохид Абдуразокович
15.03.1979
МСГ «Чиндавул»
АВ 6425144
28
Хатамов Кахрамон Абдуллажонович
27.05.1986
МСГ «Чиндавул»
АА 7168311
29
Сотволдиев Алишер Абдураимович
14.08.1976
МСГ «Чиндавул»
АВ 3953607
30
Хамраев Иброхимжон Мавлонхонович
20.09.1984
МСГ «Хуррият», ССГ «Ёшлик»
АА 7042043
Учкурганский район
31
Ирисов Фарход Муминжон угли
19.07.1995
ССГ «Кугай», б/н
АА 7993816
32
Мингбаев Эргашбой Турсунбаевич
10.11.1989
ССГ «Кугай», б/н
АА 7881553
Ферганская область
Ташлакский район
33
Марифджанов Адхамжон Акбарович
02.10.1970
МСГ «Фуркат», улица Х. Алимджана, 12
АВ 0397704
34
Маърифжонов Авазбек Адхамжон угли
25.08.1997
МСГ Фуркат, улица Х. Алимджана, 12
АА 9010522
35
Жабборов Элмурод Абдугаффор угли
01.07.1993
ССГ Ахшак, н/п «Пахтакор»
АВ 5307033
36
Ганижонов Даниёр Гофиржон угли
12.06.1998
ССГ Садда, н/п «Садда»
АВ 3904617
37
Курбанов Гуломжон Рузибоевич
04.01.1983
ССГ Садда, н/п «Суфилар»
АА 7488293
38
Мухсинжонов Абдулбоки Исроилжон угли
25.12.1996
ССГ Бирлик, н/п «Тожик»
АА 0692849
39
Набиев Бехзод Бахтиёржон угли
13.06.1997
ССГ Бирлик, н/п «Тожик»
АА 6050409
40
Мухсинжонов Турдиали Исроилжон угли
10.07.1994
ССГ Бирлик, н/п «Тожик»
АА 3497561
41
Рахмоналиев Муроджон Максудали угли
20.09.1999
городок «Тошлок», улица «Улугбек», 3
АВ 3783673
42
Тошматов Турдали Турсинович
25.05.1969
городок «Тошлок», улица «Кашкар махалля»
АА 9144324
43
Содиков Адахамжон Солижон угли
13.12.1995
ССГ Садда, н/п «Суфилар»
АА 3398011
44
Сотволдиев Сирожиддин Саидолим угли
02.10.1996
ССГ «Ахшак», н/п «Шувакзор»
АА 9435946
45
Хасанчаев Абдумалик Джабборович
05.02.1968
ССГ «Ахшак», н/п «Пахтакор»
АА 1171736
46
Абдухамидов Абдуллажон Рузиматжон угли
18.06.1996
н/п «Баландкуприк»
АА 0560224
47
Эминов Кахрамон Каххорович
12.08.1991
ССГ «Ахшак», н/п «Шувокзор»
АВ 3583137
город Ташкент
48
Турсунов Хуршидхон Усманханович
19.09.1981
Алмазарский район, ул. Хикмата Рахмонова, 22
АА 5550122
Ташкентская область
49
Умаржонов Мухиддинжон Нуриддин угли
14.05.1998
Ташкентская область, Куйичирчикский район, пос. Узбекистан
АА 0166473