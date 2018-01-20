19 января в 22:23 часов специальный военно-транспортный самолет «Ил-76» ВВС Узбекистана доставил в Ташкент тела 52 граждан Узбекистана, погибших при пожаре в автобусе 18 января в Актюбинском районе Казахстана.

В настоящее время ведется работа по опознанию их личности, сообщило МЧС Узбекистана. Министерство опубликовало список из 49 человек, возможно находившихся в сгоревшем автобусе. Граждан, владеющих информацией об указанных лицах или других лицах, которые могли находиться в автобусе, просят позвонить на «горячую линию» МЧС по телефонным номерам: (+99871) 147−10−50 или 212−67−00.

Список лиц, которые могли находиться в автобусе