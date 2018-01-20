19 января в 22:23 часов специальный военно-транспортный самолет «Ил-76» ВВС Узбекистана доставил в Ташкент тела 52 граждан Узбекистана, погибших при пожаре в автобусе 18 января в Актюбинском районе Казахстана.

В настоящее время ведется работа по опознанию их личности, сообщило МЧС Узбекистана. Министерство опубликовало список из 49 человек, возможно находившихся в сгоревшем автобусе. Граждан, владеющих информацией об указанных лицах или других лицах, которые могли находиться в автобусе, просят позвонить на «горячую линию» МЧС по телефонным номерам: (+99871) 147−10−50 или 212−67−00.

Список лиц, которые могли находиться в автобусе

Ф. И. О.

Год

рождения

Проживал по адресу

Номер паспорта

Андижанская область

город Карасу

1

Норбоев Исломбек Мухедин угли

31.10.1998

улица «Пахтачи», дом 61

АА 857608

Наманганская область

Туракурганский район

2

Мадрахимов Хамидулло Мирзаабдуллаевич

05.12.1986

МСГ «Катта курама»

АВ 5290730

3

Мадрахимов Хабибулло Мирзабдулло угли

13.02.1991

МСГ «Катта курама»

АА 9097543

4

Тураев Абдуназар Умаралиевич

10.03.1980

МСГ «Катта курама»

АА 5292510

5

Сулаймонов Зайниддин Жакбаралиевич

12.10.1989

МСГ «Катта курама»

АА 7608274

6

Мамадалиев Мамуржон Ахмаджон угли

01.09.1992

МСГ «Катта курама»

АА 4307355

7

Нишонов Отабек Анвар угли

16.10.1990

МСГ «Катта курама»

АА 3394085

8

Абдумуминов Кахрамон Абдугафур угли

16.12.1994

МСГ «Катта курама»

АА 3856226

9

Нишанов Акмалжон Авазбек угли

24.08.1996

МСГ «Катта курама»

АА 5443014

10

Умаралиев Солижон Обиджон угли

13.08.1995

МСГ «Катта курама»

АА 5470172

11

Сулаймонов Олимжон Мухаммаджонович

12.09.1976

МСГ «Катта курама»

АА 7190502

12

Хошимбаев Нурмухаммад Камолиддинович

27.05.1997

МСГ «Узбекистон»

АА 5894459

13

Муродуллаев Боходир Акбарали угли

17.07.1998

МСГ «Узбекистон»

АВ 5288881

14

Кучкаров Элмурод Шавкатович

10.06.1996

МСГ «Узбекистон»

АА 2945465

15

Мирсаидов Мирзохид Миркомилович

30.08.1981

МСГ «Бозорбоши», кишлак «Шаханд»

АВ 2924107

16

Назаров Маъмуржон Махмуджонович

27.02.1984

МСГ «Узбекистан»

АА 3311776

17

Юлчибаев Комилжон Каримович

10.10.1980

МСГ «Узбекистан»

АА 9542918

18

Рахмонов Омонулло Уктамжон угли

17.08.1997

МСГ «Шохидон»

АА 7469076

19

Валиев Мухаммадризо Бокибой угли

31.10.1996

МСГ «Шохидон»

АВ 0647873

20

Хусниддинов Мухамадин Абдурашид угли

02.12.1998

МСГ «Шохидон»

АВ 0992825

21

Зокиров Шохрух Тохиржон угли

07.02.1997

МСГ «Шохидон»

АА 3803875

Касансайский район

22

Гафуров Абдулатиф Абдумуталович

03.10.1977

МСГ «Чиндавул»

АВ 5679358

23

Хамраев Иброхимжон Исмаилович

20.09.1984

МСГ «Чиндавул»

АА 7042043

24

Зарипов Ахмаджон Икромович

25.01.1980

МСГ «Чиндавул»

АВ 5465716

25

Абдуллажанов Исмоилжон Эгамберди угли

14.05.1998

МСГ «Чиндавул»

АА 6191023

26

Имомадиев Вохиджон Вакосхонович

10.07.1987

МСГ «Чиндавул»

АА 4709263

27

Эсанов Абдувохид Абдуразокович

15.03.1979

МСГ «Чиндавул»

АВ 6425144

28

Хатамов Кахрамон Абдуллажонович

27.05.1986

МСГ «Чиндавул»

АА 7168311

29

Сотволдиев Алишер Абдураимович

14.08.1976

МСГ «Чиндавул»

АВ 3953607

30

Хамраев Иброхимжон Мавлонхонович

20.09.1984

МСГ «Хуррият», ССГ «Ёшлик»

АА 7042043

Учкурганский район

31

Ирисов Фарход Муминжон угли

19.07.1995

ССГ «Кугай», б/н

АА 7993816

32

Мингбаев Эргашбой Турсунбаевич

10.11.1989

ССГ «Кугай», б/н

АА 7881553

Ферганская область

Ташлакский район

33

Марифджанов Адхамжон Акбарович

02.10.1970

МСГ «Фуркат», улица Х. Алимджана, 12

АВ 0397704

34

Маърифжонов Авазбек Адхамжон угли

25.08.1997

МСГ Фуркат, улица Х. Алимджана, 12

АА 9010522

35

Жабборов Элмурод Абдугаффор угли

01.07.1993

ССГ Ахшак, н/п «Пахтакор»

АВ 5307033

36

Ганижонов Даниёр Гофиржон угли

12.06.1998

ССГ Садда, н/п «Садда»

АВ 3904617

37

Курбанов Гуломжон Рузибоевич

04.01.1983

ССГ Садда, н/п «Суфилар»

АА 7488293

38

Мухсинжонов Абдулбоки Исроилжон угли

25.12.1996

ССГ Бирлик, н/п «Тожик»

АА 0692849

39

Набиев Бехзод Бахтиёржон угли

13.06.1997

ССГ Бирлик, н/п «Тожик»

АА 6050409

40

Мухсинжонов Турдиали Исроилжон угли

10.07.1994

ССГ Бирлик, н/п «Тожик»

АА 3497561

41

Рахмоналиев Муроджон Максудали угли

20.09.1999

городок «Тошлок», улица «Улугбек», 3

АВ 3783673

42

Тошматов Турдали Турсинович

25.05.1969

городок «Тошлок», улица «Кашкар махалля»

АА 9144324

43

Содиков Адахамжон Солижон угли

13.12.1995

ССГ Садда, н/п «Суфилар»

АА 3398011

44

Сотволдиев Сирожиддин Саидолим угли

02.10.1996

ССГ «Ахшак», н/п «Шувакзор»

АА 9435946

45

Хасанчаев Абдумалик Джабборович

05.02.1968

ССГ «Ахшак», н/п «Пахтакор»

АА 1171736

46

Абдухамидов Абдуллажон Рузиматжон угли

18.06.1996

н/п «Баландкуприк»

АА 0560224

47

Эминов Кахрамон Каххорович

12.08.1991

ССГ «Ахшак», н/п «Шувокзор»

АВ 3583137

город Ташкент

48

Турсунов Хуршидхон Усманханович

19.09.1981

Алмазарский район, ул. Хикмата Рахмонова, 22

АА 5550122

Ташкентская область

49

Умаржонов Мухиддинжон Нуриддин угли

14.05.1998

Ташкентская область, Куйичирчикский район, пос. Узбекистан

АА 0166473