Узбекистан и Афганистан выступили с совместной инициативой о проведении международной министерской конференции «Афганистан — путь к мирному будущему» в Ташкенте в конце марта. Об этом на дебатах по Центральной Азии и Афганистану в Совете безопасности ООН в Нью-Йорке 19 января сообщил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Открытые дебаты министерского уровня «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития» состоялись по инициативе Казахстана, в настоящее время председательствующего в Совбезе ООН.

«Выбор в пользу мирного процесса остается единственным решением продолжающегося противостояния для всех внутриафганских сил, — отметил в своем выступлении Абдулазиз Камилов. — Время показывает, что прямой диалог между центральным правительством и основными внутриполитическими силами должен проходить без предварительных условий, при главенствующей роли самих афганцев и при активной роли ООН».

«На наш взгляд, в настоящее время формируются благоприятные возможности для полноценного „запуска“ процесса мирного урегулирования ситуации в этом государстве. Несмотря на сохраняющиеся расхождения по некоторым аспектам этого процесса, в международном сообществе растет осознание безальтернативности мирных переговоров с движением „Талибан“, поддержки процесса интеграции Афганистана в торгово-экономические и инфраструктурные связи с соседними странами», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

«Очевидно, что мир в Афганистане принесет всем странам обширного Евразийского континента ощутимую выгоду, стимулируя строительство автомобильных и железных дорог, прокладку трубопроводов, развитие региональной и трансрегиональной торговли во всех направлениях», — отметил он. Для этого, по его словам, необходимо, во-первых, достижение широкого международного консенсуса по основным вопросам установления мира и безопасности в Афганистане, во-вторых, общенациональное примирение путем прямого диалога между центральным правительством и основными силами вооруженной оппозиции.

Ташкентская встреча станет логическим продолжением второго заседания «Кабульского процесса», планируемого на конец февраля 2018 года, а также послужит закреплению достигнутых результатов в рамках общих международных усилий на разных уровнях, выразил уверенность Абдулазиз Камилов.

Проведение форума высокого уровня в Ташкенте «должно продемонстрировать, что афганская проблема не останется в новейшей истории прецедентом беспомощности и равнодушия мирового сообщества к противодействию общим для всего человечества вызовам и угрозам», отметил он.

«Главными целями многосторонней встречи в Ташкенте мы видим согласование основных принципов мирного урегулирования в Афганистане, выработку механизма „запуска“ переговоров между правительством Исламской Республики Афганистан и вооруженной оппозицией, а также согласование международных совместных действий по поддержке этого процесса», — подчеркнул министр.

По итогам конференции планируется принятие Ташкентской декларации, в которой будут определены основные принципы и условия мирного урегулирования, конкретизированы обязательства афганского правительства и вооруженной оппозиции, а также международного сообщества по запуску переговорного процесса и его поддержки.

Участники конференции также обратятся с призывом ко всем группам вооруженной оппозиции в Афганистане прекратить насилие и принять участие в переговорном процессе с афганским правительством.

Глава МИД Узбекистана пригласил к участию в Ташкентской конференции генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, а также спецпредставителя генсека ООН по Афганистану, верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, глав внешнеполитических ведомств России, Китая, США, Индии, Ирана, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии и стран Центральной Азии.