Во всех мечетях Узбекистана во время пятничного намаза были прочитаны молитвы об упокоении соотечественников, погибших при пожаре автобуса в Актюбинской области Казахстана 18 января.

Как сообщила пресс-служба Управления мусульман Узбекистана, председатель управления муфтий Усмонхон Алимов выразил соболезнование семьям погибших.

Верховный муфтий Казахстана Серикбай Хаджи Ораз направил телеграмму соболезнования Усмонхону Алимову. В соседней стране на пятничном намазе также были прочитаны молитвы о погибших узбекистанцев, сообщило Духовное управление мусульман Казахстана.