Трудоустройство по специальности на постоянную работу с достойной оплатой труда, особенно молодежи и выпускников учебных заведений, — наиболее острая проблема в Узбекистане. Так считают 65,7% участников опроса Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр».

В опросе приняли участие 1100 человек от 18 лет и старше во всех регионах страны, из них 49,1% — мужчины и 50,9% — женщины. Количество опрошенных граждан в городской и сельской местности было выбрано пропорционально численности проживающего населения и составило 51% горожан и 49% сельчан.

По мнению 40,2% опрошенных, остро также стоит проблема цен на основные продукты питания и товары широкого потребления. В числе вопросов, требующих скорого решения, граждане назвали уровень цен на коммунальные услуги, противодействие преступлениям, связанным с коррупцией, а также обеспечение населения чистой питьевой водой.

Проблемы, являющиеся самыми острыми
в настоящее время для страны

(многовариантные ответы, %)

2016

2017

Трудоустройство в соответствии со специальностью

67

65,7

Цены на основные продукты питания и товары широкого пользования

38,9

40,2

Уровень цен на коммунальные услуги

21,1

19,8

Терроризм и религиозный экстремизм

9,7

4,6

Миграция населения

13,3

6,5

Коррупция

16,8

12,9

Преступность, наркомания

8,6

3

Ограниченный доступ к чистой питьевой воде

5,9

10

Качество коммунальных услуг

21,1

6

Задержки с выплатой заработной платы

16,6

3,8

Состояние нравственности и морали в обществе

4,2

4,1

Препятствия, создаваемые развитию предпринимательства

1,8

1,5

Нарушение прав человека

1,1

0,9

На вопрос, какие актуальные проблемы руководству страны следует решить как можно скорее, 31,1% респондентов ответили, что необходимо создать новые рабочие места, в том числе в сельской местности, и трудоустроить молодежь.

Респонденты считают, что в первую очередь следует обратить внимание на решение социально-экономических проблем: развитие социальной защиты и инфраструктуры, стимуляцию предпринимательства и борьбу с коррупцией.

Актуальные проблемы, названные населением (многовариантные ответы)

%

Создание новых рабочих мест, трудоустройство молодежи, создание рабочих мест в сельской местности

31,1

Совершенствование механизмов социальной защиты населения

29

Своевременное и бесперебойное обеспечение населения газом, питьевой водой

22,7

Повышение активности населения к созданию и развитию частного бизнеса

19,8

Повышение качества работы учреждений системы здравоохранения

15,5

Улучшение качества и уровня работы учреждений дошкольного, среднего и высшего образования

15,1

Решение проблем молодежи, в том числе снижение уровня преступности среди молодежи

14,5

Усиление борьбы с коррупцией

14,5

Защита окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

7,2

Противодействие терроризму и религиозному экстремизму

7,1