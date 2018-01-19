Трудоустройство по специальности на постоянную работу с достойной оплатой труда, особенно молодежи и выпускников учебных заведений, — наиболее острая проблема в Узбекистане. Так считают 65,7% участников опроса Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр».
В опросе приняли участие 1100 человек от 18 лет и старше во всех регионах страны, из них 49,1% — мужчины и 50,9% — женщины. Количество опрошенных граждан в городской и сельской местности было выбрано пропорционально численности проживающего населения и составило 51% горожан и 49% сельчан.
По мнению 40,2% опрошенных, остро также стоит проблема цен на основные продукты питания и товары широкого потребления. В числе вопросов, требующих скорого решения, граждане назвали уровень цен на коммунальные услуги, противодействие преступлениям, связанным с коррупцией, а также обеспечение населения чистой питьевой водой.
Проблемы, являющиеся самыми острыми
(многовариантные ответы, %)
2016
2017
Трудоустройство в соответствии со специальностью
67
65,7
Цены на основные продукты питания и товары широкого пользования
38,9
40,2
Уровень цен на коммунальные услуги
21,1
19,8
Терроризм и религиозный экстремизм
9,7
4,6
Миграция населения
13,3
6,5
Коррупция
16,8
12,9
Преступность, наркомания
8,6
3
Ограниченный доступ к чистой питьевой воде
5,9
10
Качество коммунальных услуг
21,1
6
Задержки с выплатой заработной платы
16,6
3,8
Состояние нравственности и морали в обществе
4,2
4,1
Препятствия, создаваемые развитию предпринимательства
1,8
1,5
Нарушение прав человека
1,1
0,9
На вопрос, какие актуальные проблемы руководству страны следует решить как можно скорее, 31,1% респондентов ответили, что необходимо создать новые рабочие места, в том числе в сельской местности, и трудоустроить молодежь.
Респонденты считают, что в первую очередь следует обратить внимание на решение социально-экономических проблем: развитие социальной защиты и инфраструктуры, стимуляцию предпринимательства и борьбу с коррупцией.
Актуальные проблемы, названные населением (многовариантные ответы)
%
Создание новых рабочих мест, трудоустройство молодежи, создание рабочих мест в сельской местности
31,1
Совершенствование механизмов социальной защиты населения
29
Своевременное и бесперебойное обеспечение населения газом, питьевой водой
22,7
Повышение активности населения к созданию и развитию частного бизнеса
19,8
Повышение качества работы учреждений системы здравоохранения
15,5
Улучшение качества и уровня работы учреждений дошкольного, среднего и высшего образования
15,1
Решение проблем молодежи, в том числе снижение уровня преступности среди молодежи
14,5
Усиление борьбы с коррупцией
14,5
Защита окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
7,2
Противодействие терроризму и религиозному экстремизму
7,1
Brandon Heat
Ну неужели об этом заговорили
Yuriy Naumov
А как этот опрос соотносится с ранее публикуемыми опросами о том, что 98% узбекистанцев очень довольны жизнью
Алексей Крахмалёв
Меня поразил процент ответов на вопрос о доступе к чистой питьевой воде. С коррупцией жить можно, а без воды — никак.
Sanjar Rajabov
Надо упростить процесс получения разрешений на мелкий бизнес. Убрать все лишнее.
Вот попробуй открыть самсахону — плюнешь на третий день от волокиты.
Что бы получить место под самсушную нужно ехать в КабМин, Карл, КАБМИН!!!