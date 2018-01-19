Трудоустройство по специальности на постоянную работу с достойной оплатой труда, особенно молодежи и выпускников учебных заведений, — наиболее острая проблема в Узбекистане. Так считают 65,7% участников опроса Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр».

В опросе приняли участие 1100 человек от 18 лет и старше во всех регионах страны, из них 49,1% — мужчины и 50,9% — женщины. Количество опрошенных граждан в городской и сельской местности было выбрано пропорционально численности проживающего населения и составило 51% горожан и 49% сельчан.

По мнению 40,2% опрошенных, остро также стоит проблема цен на основные продукты питания и товары широкого потребления. В числе вопросов, требующих скорого решения, граждане назвали уровень цен на коммунальные услуги, противодействие преступлениям, связанным с коррупцией, а также обеспечение населения чистой питьевой водой.

Проблемы, являющиеся самыми острыми

в настоящее время для страны (многовариантные ответы, %) 2016 2017 Трудоустройство в соответствии со специальностью 67 65,7 Цены на основные продукты питания и товары широкого пользования 38,9 40,2 Уровень цен на коммунальные услуги 21,1 19,8 Терроризм и религиозный экстремизм 9,7 4,6 Миграция населения 13,3 6,5 Коррупция 16,8 12,9 Преступность, наркомания 8,6 3 Ограниченный доступ к чистой питьевой воде 5,9 10 Качество коммунальных услуг 21,1 6 Задержки с выплатой заработной платы 16,6 3,8 Состояние нравственности и морали в обществе 4,2 4,1 Препятствия, создаваемые развитию предпринимательства 1,8 1,5 Нарушение прав человека 1,1 0,9

На вопрос, какие актуальные проблемы руководству страны следует решить как можно скорее, 31,1% респондентов ответили, что необходимо создать новые рабочие места, в том числе в сельской местности, и трудоустроить молодежь.

Респонденты считают, что в первую очередь следует обратить внимание на решение социально-экономических проблем: развитие социальной защиты и инфраструктуры, стимуляцию предпринимательства и борьбу с коррупцией.