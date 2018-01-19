Министерство юстиции Узбекистана опубликовало в своем Telegram-канале данные о регистрации браков и разводов в стране в 2017 году.

В течение прошлого года было зарегистрировано 306197 браков, что на 31149 (11%) больше, чем годом ранее (275048). Самое большее количество браков было зарегистрировано в Самаркандской (38308, 12,5% от общего количества), Ферганской (33922, 11%) и Кашкадарьинской (31767, 10,4%) областях.

При медицинском обследовании лиц, вступающих в брак, в Ташкенте у 115 человек (22%) был обнаружен ВИЧ, в Андижанской и Ташкентской областях — по 69 (по 13,2%), в Самаркандской области — 68 (13%).

Количество расторгнутых браков в 2017 году составило 31930, что на 2609 (8,1%) больше показателя 2016 года (29321). Развод супругов через органы ЗАГС увеличился на 621 (1,9%), по судебному решению — на 1988 (6,2%).

18575 (58%) разводов пришлось супругов, проживших совместно до расторжения брака от 1 года до 8 лет, в том числе 5174 (16,2%) прожили вместе от 2 до 3 лет и 5524 (17,3%) — от 4 до 5 лет.

23 семейные пары, подавшие на развод, прожили вместе 50 лет, 2 пары — 61 год, по 1 паре — 60 лет, 63 года, 65 и 67 лет.

В Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области был расторгнут брак через суд супругов, имеющих 8 несовершеннолетних детей.