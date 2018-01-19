Многие мечтают о новом автомобиле или хотят приобрести домой что-нибудь из бытовой техники. Теперь можно осуществить свою мечту, купив всего лишь одну лампочку Akfa Lighting или Lucem. Каждый покупатель может принять участие в акции Yorqin Sovg’alar от Akfa Lighting и может стать счастливым обладателем суперприза — автомобиля Chevrolet Spark или одного из 300 призов в виде бытовой техники.





Помимо автомобиля, в конкурсе разыгрываются три сотни призов: 100 утюгов, 50 мини-печей, 50 микроволновых печей, 50 пылесосов, 30 телевизоров и 30 холодильников.





Стать участником акции очень легко. Для участия нужно приобрести энергосберегающую лампу Akfa Lighting или Lucem, на коробке которой имеется наклейка со словом «Акция». Далее нужно найти оба промо-кода, под крышкой и на внутренней стороне коробки, отрезать крышку с промо-кодом и вписать туда свои данные.





После этого нужно отправить SMS-сообщение на номер 1700. Сразу после получения уведомления об успешной регистрации, покупатель автоматически становится участником акции и получает право бороться за суперприз — автомобиль Chevrolet Spark или за один из множества призов.





Организаторы призывают поспешить принять участие в акции Yorqin Sovg’alar, ведь до окончания конкурса осталось всего две недели. Приобретая всего лишь одну лампочку, можно не просто сделать свой дом ярче, но и получить возможность побороться за ценные призы.





С подробностями и условиями акции можно ознакомиться на сайте производителя: akfalighting.uz

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+99871) 150−44−88 или на официальной странице в Facebook: fb.com/akfalighting

На правах рекламы.