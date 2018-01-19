В существующих и строящихся многоэтажных, а также индивидуальных жилых домах в Ташкенте будут открыты частные детские сады. Соответствующий план на 2018−2019 годы утвержден решением хокима столицы от 16 января, сообщила пресс-служба городской администрации.
В этом году в Ташкенте планируется построить почти 420 многоквартирных домов. На первом и втором этажах 218 новостроек, сооружаемых частными предпринимателями, появятся 37 небольших детских садов (на 80 мест). Еще в 199 многоэтажных домах, строящихся по постановлению Президента от 23 октября, будут открыты 32 детсада. Детсады на 40−50 мест также будут организованы в 202 индивидуальных домах.
Предприниматели также могут бесплатно получить землю под строительство детсадов и пустующие здания. Ожидается, что за счет этого появятся 164 частных детсада.
Кроме того, в течение двух лет планируется провести капитальный ремонт и реконструкцию 61 государственного детского сада, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.
Сегодня в Ташкенте функционируют 632 дошкольных образовательных учреждения, из которых 185 являются частными. В них воспитываются почти 123 тысяч мальчиков и девочек, в том числе 8885 детей — в частных детсадах.
Согласно статистике, в городе насчитывается 190 тысяч детей в возрасте от 3 до 6 лет, и около 67 тысяч из них не охвачены детсадами. Ожидается, что благодаря принятому плану в 2018—2019 годах дошкольные образовательные учреждения примут 69 тысяч детей, в том числе 53 тысячи — уже в текущем году.
Планируется, что в 3−5 детских садах в каждом районе организацией питания будут заниматься образцовые предприятия общественного питания. Сейчас разрабатывается меню рационального питания детей.
Татьяна Ого
Вот еще бы и цены в них сделали доступными, а то многим родителям они не по карману. При зарплатах в 700 тыс, нет возможности платить за частные садики от миллиона и выше, а государственные, как назло, сделали с 3х лет
Mikhail S
Частные детсады от 1500млн до 2млн и выше, от куда такие цены? Лучше бы Гос. сады сделали бы 300-500 тыс. зато с квалифицированными воспитателями и с программой обучения, чем 150 тыс. и без ничего..
Mikhail S
При СССР я ходил в дет. сад, было и вышивание, и лепка, и музыка, и рисование, и гимнастика, Завтрак, обед, ужин, матери-одиночки — бесплатно.. Где это все?
Sanjar Rajabov
Подавляющей части населения частные сады — недопустимая роскошь.
Средняя зп в Узбекистане в районе 1 млн сум — частный сад столько же.
Думаю вывод очевиден.
Aziz Umarov
Вот все пишут сделайте дешевле. Задайтесь одним вопросом сколько стоит одна тарелка еды которую вы готовите дома. И сколько вы платите одному репетитору. Сложите и умножьте на 22 дня. Тото.. А в детском саду сотрудники тоже хотят хорошую зарплату. Повара хотят вкусно кормить чтобы вы не жаловались. Так что не учите нас работать — научитесь платить..