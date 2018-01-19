Олимпийская сборная Узбекистана по футболу одержала победу над командой Японии в рамках четвертьфинального матча чемпионата Азии U-23. Матч в китайском Цзянъине 19 января завершился со счетом 4:0.
Фото: ФФУ
Матч начался с минуты молчания в память о гражданах Узбекистана, погибших накануне в сгоревшем автобусе в Казахстане.
Футболисты Узбекистана с первых минут начали оказывать давление на соперников, не давая им свободного пространства для передвижения. Агрессивный прессинг подопечных главного тренера Равшана Хайдарова позволил прижать действующего чемпиона Азии к его воротам; к перерыву узбекистанцы забили три мяча.
Счет открылся на 31-й минуте благодаря голу полузащитника Джавохира Сидикова. На 34-й и 39-й минутах отличились Достонбек Хамдамов и Джасурбек Яхшибоев. В первом тайме футболисты «белых волков» нанесли 13 ударов по воротам, 5 из них в створ, в то время как соперники не нанесли ни одного удара.
Несмотря на обеспеченное преимущество узбекистанцы продолжали идти вперед и смогли поразить ворота еще раз — Джасурбек Яхшибоев оформил дубль.
23 января в 13:00 Узбекистан сыграет против победителя матча Южная Корея-Малайзия.
Комментарии
«Во-первых, сегодняшняя победа посвящается семьям погибших вчера. В первом тайме мы играли очень хорошо, потому что мы знали, как Япония будет играть с мячом, и мы попытались прессинговать их. Мы заслужили победу», — заявил главный тренер олимпийской сборной Узбекистана Равшан Хайдаров.
«Узбекистан был определенно сильнее физически. Они не дали нам ни времени, ни пространства на поле. Результат против сборной Узбекистана показал наш потенциал, и мы будем использовать это для дальнейшего развития команды. Сегодня мы проиграли, теперь нужно сфокусировать внимание на том, что мы можем извлечь из этого», — сказал главный тренер молодежной сборной Японии Хадзимэ Мориясу.
Ziyodulla Azimov
Молодцы ребята!! Теперь осталось всего две игры, выиграйте и станьте чемпионами!!
Rulon Oboev
Молодцы ребята! Только вперед! 3-й гол необычайно красив!
Георгий Лютый
molodci, jdem chempionstva
Albert Sharafutdinov
Да. молодцы. Жаль что это произошло не в прошлый чемпионат, ведь там три лучших выходили на Олимпиаду играть. Жаль что эта команда никуда на отбор не поедет, хоть и ошибочно называется олимпийской
Botir Seytmanov
кучли хаяжон билан томоша килдим, тарихий галаба РАХМАТ!
Ridon Ridon
Молодцы. Удачи в следующих играх. Выиграли действующих чемпионов и теперь нужно оформить чемпионство. Мы душою с вами ребята!!!!
Cipher Sayidhan
Супер голы! Одно удовольствие! Удачи и только победы! Молодцы ребята! Так продолжать!
Тим Абд
красивая игра и голы интересные. японцы были очень инертные и значительно физически слабее.
geekthor
Японцы привезли сборную U-20, чтобы наиграть сборную на Олимпийские игры в Токио 2020 (футбольный турнир олимпиады). Kвалификация на Токио 2020 будет проводится через чемпионат Азии U-23 в 2020 году. Против Узбекистана сегодня играли японские игроки (18-20 лет). Но все равно наши молодцы!
Albert Sharafutdinov
Но в Токио Япония будет играть по любому ведь они хозяева турнира