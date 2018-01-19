Правительственная делегация под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Рустама Джураева 18 января прибыла в казахстанский Актобе для решения организационных вопросов по транспортировке на родину граждан Узбекистана, пострадавших и погибших в ходе происшествия в Актюбинской области Казахстана в этот день утром.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, члены узбекской делегации посетили областную клиническую больницу интенсивной терапии, куда госпитализированы двое выживших в пожаре сограждан.

В этот же день в акимате Актюбинской области проведено рабочее совещание делегации Узбекистана с участием руководителей министерств внутренних дел, по инвестициям и развитию, здравоохранения и других служб Казахстана.

По информации заместителя министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, удалось определить личности 32 погибших, пожарная группа изучает причину возникновения пожара в автобусе.