Хокимият Мирзо-Улугбекского района Ташкента поделился параметрами местного бюджета на 2018 год на странице в Facebook в пятницу 19 января.
Доходная часть бюджета планируется в размере 142,6 млрд сумов, в том числе:
- единый налоговый платеж предприятий торговли и общественного питания — 2 млрд сумов;
- единый налоговый платеж микрофирм и малых предприятий — 57 млрд сумов;
- прибыль с базаров — 0,5 млрд сумов;
- фиксированный налог некоторых видов предпринимательской деятельности — 15,4 млрд сумов;
- налог на имущество физических лиц — 11,7 млрд сумов;
- земельный налог с физических лиц — 6,1 млрд сумов;
- местные сборы (в основном, от продажи алкогольных напитков) — 1,5 млрд сумов;
- целевые трансферты из городского бюджета — 48,4 млрд сумов.
Расходная часть ожидается также в 142,6 млрд сумов, в том числе:
- образование — 100,03 млрд сумов;
- здравоохранение — 24,7 млрд сумов;
- культура — 547,7 млн сумов;
- физическая культура — 1,9 млрд сумов;
- содержание органов государственного управления — 1,6 млрд сумов;
- формирование резервного фонда хокима района — 1,4 млрд сумов;
- центры социальной адаптации — 131,3 млн сумов;
- содержание органов самоуправления граждан — 3,4 млрд сумов;
- экономика — 8,5 млрд сумов.
Районная администрация напомнила, что постановлением Президента Узбекистана от 7 июня 2017 года хокимам районов были предоставлены полномочия по самостоятельному распоряжению суммой перевыполнения прогноза доходов бюджета районов, формируемой по итогам каждого квартала.
Как отмечается в сообщении, по итогам четвертого квартала 2017 года перевыполненная часть прогноза доходов местного бюджета (сформированный свободный остаток) составила 5,8 млрд сумов.
Хокимият Мирзо-Улугбекского района планирует направить их на следующие цели:
- укрепление материально-технической базы районного управления благоустройства — 1,7 млрд сумов;
- капитальный ремонт дорог местного значения массива Карасу-6 — 1,1 млрд сумов;
- благоустройство площади Хамида Олимджана — 0,4 млрд сумов;
- ремонт и материально-техническое оснащение школ, дошкольных образовательных учреждений, отдела народного образования и отдела дошкольных образовательных учреждений — 0,5 млрд сумов;
- ремонт и материально-техническое оснащение поликлиник — 0,3 млрд сумов;
- социальная поддержка нуждающихся слоев населения и меры социальной защиты — 0,3 млрд сумов;
- прочие расходы — 0,5 млрд сумов.
«После осуществления вышеуказанных расходов у нас остается еще около 1 млрд сумов, и мы хотим провести опрос и узнать ваше мнение, как будет целесообразнее и максимально эффективнее расходовать их», — обратилась к жителям районная администрация.
Жители района могут проголосовать в комментариях на Facebook-странице за предложенные хокимиятом варианты:
- благоустройство территории;
- капитальный или текущий ремонт дорог местного значения;
- ремонт и материально-техническое оснащение дошкольных образовательных учреждений;
- ремонт и материально-техническое оснащение общеобразовательных школ;
- ремонт и материально-техническое оснащение поликлиник;
- социальная поддержка нуждающихся слоев населения;
- меры социальной защиты.
Население также может предложить варианты.
Irina Matvienko
Капитальный или текущий ремонт дорог местного значения. Это дело, в отличие от других, принесет выгоду всем: и матерям с детьми, и пожилым, и врачам, и нуждающимся.
Тимур Низамов
благоустройство территории;
капитальный или текущий ремонт дорог местного значения;
Лиля Сурис
здорово. вот бы и другие хокимияты так
Виктор Неизвесный
Раз такое дело, то давайте часть направим на благоустройство дворов и внутренних дорог в жилых массивах, а часть направить на поддержку нуждающимся.
Aziz Agzamov
дороги
Нурмухаммад Рахматов
1. Демонтаж ещё оставшихся решеток посередине дорог.
2. Ремонт дорог.
Ирен Доронина
социальная поддержка нуждающихся слоев населения;
Артём Енушевский
Лучше дайте эти деньги на квартиры, для тех у которых их нет. Мы с мамой без квартиры остались, из-за того что почти 33 года назад люди не правильно выдали квартиру. И мы стоим в этой очереди, живём на квартире и спасибо знакомым которые прописали просто. Дайте тем кто нуждается реально. Услыште пожалуйста.
Ilhom Ismailov
Асфальт для школы 222 на Карасу-6. Строительство семейной поликлиники на Карасу-6.
Adilov M. S.
Предлагаю потратить денежные средсва на капитальный или хотя бы частичный ремонт дорог внутри массивва Феруза! Дорога ведущая к 65,66,67 домам данного массива находятся в плачевном состоянии! Каждый раз выезжая из массива задумываюсь над тем, как пожилые люди или люди с ограниченными возможностями идут к остановке?
Исходя из вышеизложенного настоятельно прошу администрацию Мирзо Улугбекского Хокимията выделить денежные средсва на рестоврацию дорог внутри массивов.
Таир Урунбаев
Ого. Уж на такую тему опроса не ожидал)
Denis Konnov
благоустройство территории;
капитальный или текущий ремонт дорог местного значения;
капитальный или текущий ремонт систем отопления;
Дома в массиве Феруза в плачевном состоянии, отопления как небыло так и нет.