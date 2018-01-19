Хокимият Мирзо-Улугбекского района Ташкента поделился параметрами местного бюджета на 2018 год на странице в Facebook в пятницу 19 января.

Доходная часть бюджета планируется в размере 142,6 млрд сумов, в том числе:

единый налоговый платеж предприятий торговли и общественного питания — 2 млрд сумов;

единый налоговый платеж микрофирм и малых предприятий — 57 млрд сумов;

прибыль с базаров — 0,5 млрд сумов;

фиксированный налог некоторых видов предпринимательской деятельности — 15,4 млрд сумов;

налог на имущество физических лиц — 11,7 млрд сумов;

земельный налог с физических лиц — 6,1 млрд сумов;

местные сборы (в основном, от продажи алкогольных напитков) — 1,5 млрд сумов;

целевые трансферты из городского бюджета — 48,4 млрд сумов.

Расходная часть ожидается также в 142,6 млрд сумов, в том числе:

образование — 100,03 млрд сумов;

здравоохранение — 24,7 млрд сумов;

культура — 547,7 млн сумов;

физическая культура — 1,9 млрд сумов;

содержание органов государственного управления — 1,6 млрд сумов;

формирование резервного фонда хокима района — 1,4 млрд сумов;

центры социальной адаптации — 131,3 млн сумов;

содержание органов самоуправления граждан — 3,4 млрд сумов;

экономика — 8,5 млрд сумов.

Районная администрация напомнила, что постановлением Президента Узбекистана от 7 июня 2017 года хокимам районов были предоставлены полномочия по самостоятельному распоряжению суммой перевыполнения прогноза доходов бюджета районов, формируемой по итогам каждого квартала.

Как отмечается в сообщении, по итогам четвертого квартала 2017 года перевыполненная часть прогноза доходов местного бюджета (сформированный свободный остаток) составила 5,8 млрд сумов.

Хокимият Мирзо-Улугбекского района планирует направить их на следующие цели:

укрепление материально-технической базы районного управления благоустройства — 1,7 млрд сумов;

капитальный ремонт дорог местного значения массива Карасу-6 — 1,1 млрд сумов;

благоустройство площади Хамида Олимджана — 0,4 млрд сумов;

ремонт и материально-техническое оснащение школ, дошкольных образовательных учреждений, отдела народного образования и отдела дошкольных образовательных учреждений — 0,5 млрд сумов;

ремонт и материально-техническое оснащение поликлиник — 0,3 млрд сумов;

социальная поддержка нуждающихся слоев населения и меры социальной защиты — 0,3 млрд сумов;

прочие расходы — 0,5 млрд сумов.

«После осуществления вышеуказанных расходов у нас остается еще около 1 млрд сумов, и мы хотим провести опрос и узнать ваше мнение, как будет целесообразнее и максимально эффективнее расходовать их», — обратилась к жителям районная администрация.

Жители района могут проголосовать в комментариях на Facebook-странице за предложенные хокимиятом варианты:

благоустройство территории;

капитальный или текущий ремонт дорог местного значения;

ремонт и материально-техническое оснащение дошкольных образовательных учреждений;

ремонт и материально-техническое оснащение общеобразовательных школ;

ремонт и материально-техническое оснащение поликлиник;

социальная поддержка нуждающихся слоев населения;

меры социальной защиты.

Население также может предложить варианты.