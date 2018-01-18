Новая редакция Концепции национальной безопасности Узбекистана будет подготовлена в 2018 году, сообщил на брифинге во вторник первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.

По его словам, концепция будет отражать новые подходы в реагировании на внешние и внутренние угрозы дестабилизации ситуации в стране. Действующий закон «О Концепции национальной безопасности Республики Узбекистан» был принят в 1997 году. Разработка новой редакции закона предусмотрена проектом (PDF) Государственной программы Узбекистана на 2018 год.

Концепция нацбезопасности, как и Оборонная доктрина, новая редакция которой была принята в начале января, должна адекватно реагировать на изменение международной ситуации и угрозы национальной безопасности, отметил Садык Сафаев.

В настоящее время нельзя ограничиваться борьбой с традиционными формами угроз безопасности, считает сенатор. «В 2017 году произошли определенные повороты в понимании того, что нужно бороться с корнями, с истоками», — добавил он.

Анализ показал, что в сфере обеспечения современным вооружением в Узбекистане есть много упущений, сообщил Садык Сафаев. Для решения этой задачи был создан Государственный комитет по оборонной промышленности. Коренным образом пересматривается и другие направления обеспечения безопасности и военного строительства, сказал первый зампредседателя Сената.