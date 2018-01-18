Физические лица — иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Ташкент и Ташкентскую область из других государств, получившие вид на жительство, но не имеющие прописки в других регионах республики, могут приобрести в столице и столичном регионе жилую недвижимость в новостройке стоимостью не менее 600 млн сумов, сообщает Norma.uz.

Ранее минимальная сумма таких сделок составляла 150 тысяч долларов США или свыше 1,221 млрд сумов. Изменения и дополнения в инструкцию о порядке совершения нотариальных действий нотариусами внесены приказом министра юстиции от 15 января.

Лица, купившие жилплощадь на обозначенных условиях, могут претендовать на получение постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области.

Параллельно снижен минимальный размер государственной пошлины за нотариальное удостоверение таких сделок — 10% от суммы сделки.

Под новостройкой понимается здание, сооружение или жилое помещение, с момента принятия в эксплуатацию которого прошло не более трех лет.