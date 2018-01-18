Вечером 18 января борт Министерства по чрезвычайным ситуациям (самолет Ил-76 Министерства обороны) с членами правительственной комиссии вылетел из Ташкента в казахстанский Актюбинск, где произошло возгорание автобуса, в результате которого погибли 52 и пострадали 5 человек. По предварительным данным большую часть пассажиров составляли граждане Узбекистана.
Как сообщила пресс-служба МЧС, в состав группы вошли представители министерств иностранных дел, по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения и других ведомств.
Кроме расследования причин происшествия и установления личностей граждан Узбекистана, комиссии поручено организовать доставку пострадавших и тел погибших на родину, а также оказать всю необходимую помощь их семьям.
В состав медицинской группы, которую возглавил директор Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Асилбек Худаяров, вошли комбустиолог, анестезиолог-реаниматолог, судмедэксперт и психолог, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минздрава. Группа располагает необходимыми средствами и лекарственными препаратами.
В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи выделены резервные места для оказания пострадавшим высококвалифицированной помощи.
Radik Rashidovich
Пока у нас здесь, на родине, не будет нормальной работы и условий труда, наши граждане так и будут погибать на чужбине, в поисках работы и достаточного заработка.
Тулкун Умаров
Какой-то злой рок. Где бы по Росии или в Казахстане чтобы не случилось — погибшие обязательно наши ребята. И всегда поражаешься КАК такое могло случится! Нет это не просто возгорание, что-то наверно вспыхнуло в салоне. Столько людей погибло, впору объявлять траур. Худо рахмат килсин.
Рамиль Хакимов
Даже если загорелась проводка от замыкания, то достаточно времени покинуть автобус, здесь совсем другая причина которую должны определить международные эксперты. Скорбим и сожилеем.