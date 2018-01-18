Вечером 18 января борт Министерства по чрезвычайным ситуациям (самолет Ил-76 Министерства обороны) с членами правительственной комиссии вылетел из Ташкента в казахстанский Актюбинск, где произошло возгорание автобуса, в результате которого погибли 52 и пострадали 5 человек. По предварительным данным большую часть пассажиров составляли граждане Узбекистана.

Как сообщила пресс-служба МЧС, в состав группы вошли представители министерств иностранных дел, по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения и других ведомств.

Кроме расследования причин происшествия и установления личностей граждан Узбекистана, комиссии поручено организовать доставку пострадавших и тел погибших на родину, а также оказать всю необходимую помощь их семьям.

В состав медицинской группы, которую возглавил директор Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Асилбек Худаяров, вошли комбустиолог, анестезиолог-реаниматолог, судмедэксперт и психолог, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минздрава. Группа располагает необходимыми средствами и лекарственными препаратами.

В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи выделены резервные места для оказания пострадавшим высококвалифицированной помощи.