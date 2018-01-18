Узбекистан внесет в фонд Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 100 тысяч долларов США, сообщило УзА.
Президент Шавкат Мирзиёев одобрил обращение Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна о рассмотрении возможности добровольного взноса в бюджет УВКПЧ.
В мае прошлого года в ходе своего визита в Узбекистан глава УВКПЧ Зейд Раад аль-Хусейн дал высокую оценку Стратегии действий по развитию Узбекистана в 2017—2021 годах, которая включает в себя борьбу с коррупцией, укрепление гражданского общества, свободы СМИ и реформу правоохранительной системы.
В сентябре в стране с визитом был глава регионального офиса управления Ришард Коменда. В октябре поездку по Узбекистану совершил специальный докладчик по вопросу о свободе религии и убеждений Совета ООН по правам человека Ахмед Шахид.
John Dow
Деньги для данной организации небольшие, но жест добрый.
Умид Назиркулов
Видимо для закрепления высокой оценки и официального признания Узбекистан внесет в фонд Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 100 тысяч долларов США
Maruf Usmanov
Все правильно!