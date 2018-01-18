В Узбекистане сегодня законами регулируется лишь 2% общественных отношений, сообщил во вторник журналистам заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Сарвар Отамуратов.

«Это очень малый процент. Если смотреть на зарубежный опыт, в развитых странах этот показатель составляет порядка 90% и более», — отметил он.

Сарвар Отамуратов, возглавляющий Демократическую партию «Миллий тикланиш», признал, что ранее законотворческая деятельность осуществлялась недостаточно эффективно.

«Принимался план в 2016—2017 годах, но был ли он привязан к интересам и нуждам человека? На этот вопрос очень сложно ответить положительно. Здесь принимались в большей степени тенденции, за которыми следовал Узбекистан, но не учитывались нужды людей на местах, простых граждан», — сказал Сарвар Отамуратов.

Чтобы улучшить ситуацию, Президентом было предложено принять Концепцию совершенствования законотворческой̆ деятельности с новыми подходами к законотворчеству и нормотворчеству.

В документе предусматривается внедрение современных методов законотворчества по принципам «One in — two out», «Sunset clauses», «Open ended» и другим. Более того, планируется поэтапное сокращение практики принятия ведомственных актов.

Ожидается внедрение модели «умного регулирования» и методологий анализа воздействия принимаемых решений, а также расширение практики принятия законов прямого действия.

«[Концепция] предлагает, в первую очередь, исходить из интересов человека, изучение на местах проблем и после этого — конкретные законотворческие инициативы. Более того, мы должны определить, как влияет тот или иной принимаемый закон на ту или иную сферу, влияет ли он вообще или что мы должны откорректировать», — отметил Сарвар Отамуратов.

Ранее Президент Шавкат Мирзиёев привел статистику принятых законов в 2017 году: лишь 20% из них были инициированы депутатами.

«Это много или мало? Если сравнить с предыдущими годами, то [цифра] увеличилась. Но с теми задачами, которые были [поставлены Президентом на встрече с представителями партий и парламента 12 июля], это очень малый результат. Большинство законов направлены на реализацию указов, постановлений. решений Президента. А те полномочия, которые имеются у Законодательной палаты, Сената, реализуются недостаточно эффективно», — сказал вице-спикер нижней палаты парламента.

В Государственной программе 2018 года намечена разработка Избирательного кодекса Узбекистана, предусматривающего унификацию законодательных актов о выборах, ныне разрозненно действующих, исходя из международных норм и стандартов, а также внедрение прозрачных и эффективных подходов к процессам выборов, сообщил он.

«Сегодня шесть нормативно-правовых актов регулируют эту сферу, и сложно бывает иногда дать адекватную и четкую оценку тем или иным процессам, которые происходят в некоторых избирательных участках», — отметил Сарвар Отамуратов.