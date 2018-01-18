В Узбекистане сегодня законами регулируется лишь 2% общественных отношений, сообщил во вторник журналистам заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Сарвар Отамуратов.
«Это очень малый процент. Если смотреть на зарубежный опыт, в развитых странах этот показатель составляет порядка 90% и более», — отметил он.
Сарвар Отамуратов, возглавляющий Демократическую партию «Миллий тикланиш», признал, что ранее законотворческая деятельность осуществлялась недостаточно эффективно.
«Принимался план в 2016—2017 годах, но был ли он привязан к интересам и нуждам человека? На этот вопрос очень сложно ответить положительно. Здесь принимались в большей степени тенденции, за которыми следовал Узбекистан, но не учитывались нужды людей на местах, простых граждан», — сказал Сарвар Отамуратов.
Чтобы улучшить ситуацию, Президентом было предложено принять Концепцию совершенствования законотворческой̆ деятельности с новыми подходами к законотворчеству и нормотворчеству.
В документе предусматривается внедрение современных методов законотворчества по принципам «One in — two out», «Sunset clauses», «Open ended» и другим. Более того, планируется поэтапное сокращение практики принятия ведомственных актов.
Ожидается внедрение модели «умного регулирования» и методологий анализа воздействия принимаемых решений, а также расширение практики принятия законов прямого действия.
«[Концепция] предлагает, в первую очередь, исходить из интересов человека, изучение на местах проблем и после этого — конкретные законотворческие инициативы. Более того, мы должны определить, как влияет тот или иной принимаемый закон на ту или иную сферу, влияет ли он вообще или что мы должны откорректировать», — отметил Сарвар Отамуратов.
Ранее Президент Шавкат Мирзиёев привел статистику принятых законов в 2017 году: лишь 20% из них были инициированы депутатами.
«Это много или мало? Если сравнить с предыдущими годами, то [цифра] увеличилась. Но с теми задачами, которые были [поставлены Президентом на встрече с представителями партий и парламента 12 июля], это очень малый результат. Большинство законов направлены на реализацию указов, постановлений. решений Президента. А те полномочия, которые имеются у Законодательной палаты, Сената, реализуются недостаточно эффективно», — сказал вице-спикер нижней палаты парламента.
В Государственной программе 2018 года намечена разработка Избирательного кодекса Узбекистана, предусматривающего унификацию законодательных актов о выборах, ныне разрозненно действующих, исходя из международных норм и стандартов, а также внедрение прозрачных и эффективных подходов к процессам выборов, сообщил он.
«Сегодня шесть нормативно-правовых актов регулируют эту сферу, и сложно бывает иногда дать адекватную и четкую оценку тем или иным процессам, которые происходят в некоторых избирательных участках», — отметил Сарвар Отамуратов.
Alisher Fazilov
Депутатов нужно избирать на 3-года, И чтобы они часто выступали перед своими избирателями, слушали их чаяния, жалобы А то избираем на 5-лет и, через некоторое время даже их имен мы не помним
Dimitar Klass
Надо на стенах кабинетов чиновников крупными бкувами написать: то что не запрещено — то разрешено. А то чиновники хотят что бы право человека на что нибудь было прописано в Конституции с указанием паспортных данных этого человека, типа вот это действие, можно в данном месте с указанием координат и в это время с указанием каждого дня года. А в правоохранительных органах написать на форме каждого служащего: ты должен доказывать вину, а не гражданин свою невиновность. Вот тогда даже существующие законы заработают. А если не изменить отношение чиновников, они фразу “можно все“ будут трактовать так: ну там же не написано что можно ходить или принеси справку из Минюста что “ходит“ включено во “все“.
Kamaliddin Ruziev
Да, это верно, что люди не знают и не помнят избранных депутатов. Появляются раз в пять лет в нашей жизни и все. Это недоработка политический партий, так они работают со своим электоратом
Сейран Османов
Такие умные названия “One in — two out“, “Sunset clauses“, “Open ended“. Буду рад узнать, что я единственный не понимаю что это значит. По моему скромному мнению прежде чем пытаться регулировать общественные отношения надо сначала понять как это работало до того как начали что-либо регулировать, а потом это оптимизировать и легализовать. Пожалуйста не изобретайте велосипед и не пытайтесь один в один копировать чужой опыт! Яркий пример неправильного регулирования — запрет на выдачу лицензий частным таксистам. Это есть повсюду, это работает и приносит всем пользу, это не новинка, надо просто понять как это работает, оптимизировать и легализовать.
Alexandr Bodyagin
У нас в Узбекистане прекрасные законы! но к сожалению чиновники их не выполняют!! многие чиновники их даже не читают!
Beka Geo
Законы у нас неплохие
Но абсолютно пагубная правоприменительная практика.
У нас служитель закона нарушает права граждан, и не несет никакой ответственности. Максимум что грозит, это вызов к начальнику на ковер. При этом если гражданин нарушает права служителя закона, то тут вплоть до уголовных сроков.
То, что ни один депутат не стоит горой за избирателя — характеристика нашей системы. Нет связи народ-депутат-парламент. Народ полностью оторван от парламента. Как итог, каждый депутат решает свою проблему, а не людей его избравших.. Депутатам безразлично существующее положение дел, когда права граждан попираются.
Очухались только сейчас, кивающие головы
Сколько среди депутатов рабочих? Дехкан? Учителей? Врачей? И тд
Одни раисы, начальники и тп. Они о проблемах народа если и знали, то давно забыли.
От того и законопроектов нет вменяемых от такого парламента
Sultan Kharunkhodjaev
Руководители исполнительных органов не должны быть депутатами, ведь они заняты исполнением законов, решений вышестоящих органов, поручений хокимов и т.д. Депутатами должны быть простые граждане, не имеющие служебных авто, аппаратов управления(команда исполнителей), живущие среди народа. ТЕ, кто ходит пешком, ездит на автобусах, стоит в очередях, водят детей за руки в школу, ходят на родительские собрания и не боятся последствий своих правдивых слов и требований. Только живущий среди народа знает его нужды. А наши депутаты — все руководители: ездят на служебных авто, покупки им делают водители или приближенные, в очередях они не стоят и всегда под угрозой снятия с должности, увольнения. потому и боятся что-то сказать или предложить. Возьмите любой Кенгаш, любой нашей партии, и сделайте выводы: те же депутаты и те же руководители.
Гран Торино
Откуда взята эта цифра 2 процента? Да у нас законов немеряно. А чем регулируются общественные отношения, урфу-одатами? Проблема как тут уже сказали в исполнении имеющихся законов.
Ирада Лачкова
Исполнительная власть не работает как надо! Это главная проблема!