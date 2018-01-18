Исламская академия Узбекистана зарегистрирована Министерством юстиции, сообщил Комитет по делам религий при Кабинете Министров. Указ о создании академии 15 декабря подписал Президент Шавкат Мирзиёев. Учредителем негосударственного высшего образовательного и научно-исследовательского учреждения выступило Управление мусульман.

16 января представитель Минюста вручил председателю Управления мусульман муфтию Усманхану Алимову и ректору Исламской академии академику Неъматулле Ибрагимову свидетельство о государственной регистрации академии. Муфтий Усманхан Алимов отметил, что создание вуза стало большим подарком верующим страны.

В Исламской академии будут готовиться магистры по специальностям «Корановедение», «Наука фикх», «Хадисоведение» и «Наука калам». Кроме того, здесь будут функционировать базовая докторантура и докторантура.

Для обучения и ведения научных исследований на контрактно-грантовой основе будут приниматься граждане Узбекистана и других стран. Для независимых исследователей планируется внедрение возможностей дистанционного образования и самостоятельного ведения исследований.