По поручению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева создана специальная правительственная комиссия во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
На комиссию возложена задача по установлению совместно с представителями Казахстана причин возгорания автобуса в Актюбинской области 18 января и принятию мер по установлению личностей граждан страны.
В состав правительственной комиссии вошли представители министерств иностранных дел, по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения и других ведомств.
Как сообщили «Газете.uz» в МЧС и Минздраве, готовится к вылету в Казахстан специальный борт Министерства обороны. К месту происшествия будут доставлены спасатели и врачи из Узбекистана.
Напомним, при возгорании автобуса в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана погибли 52 и пострадали 5 человек. По предварительным данным МЧС, большую часть пассажиров составляли граждане Узбекистана.
Телефоны
Горячая линия МЧС Узбекистана: (+99871) 147−10−50 и (+99871) 212−67−00.
Горячая линия посольства Узбекистана в Казахстане: (+7777) 218−20−10, электронная почта: emb-uzbekistan1@mail.ru.
Горячая линия оперативного штаба в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области: (+77132) 56−29−62, (+77132) 56−68−85.
Жамолиддин Саидов
По ккаому маршруту ездыл автобус срочна можети ответит друг ехал в ташкент-москва переживаем он давно должен был приехат
Элина Сакаева
Жамолиддин Саидов, обратитесь на телефоны горячей линии:
Горячая линия МЧС Узбекистана: (+99871) 147−10−50 и (+99871) 212−67−00.
Горячая линия посольства Узбекистана в Казахстане: (+7777) 218−20−10, электронная почта: emb-uzbekistan1@mail.ru.
Горячая линия оперативного штаба в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области: (+77132) 56−29−62, (+77132) 56−68−85.
John Dow
Жамолиддин Саидов,
Автобус ехал в Россию, маршрут Чимкент- Самара, там вашего друга быть не могло.
Нодир Гулямов
Ездил три раза маршрутом Черняевка-Жайсан. Автобусы дряхлые, 85-90 годов. ими управляют граждане Узбекистана, арендуют тоже, в основном женщины с долины. Нужно запускать прямое автобусное сообщение на Россию с Ташкента, на наших новых автобусах и с хорошими водителями. И жертв не будет и деньги в республике останутся!
Ravshan Hodzhaev
Надо объявить траур по погибшим.
Гран Торино
Соболезнования родным и близким погибших
М. МИРЗАЕВ
Ravshan Hodzhaev
18 января 2018, 17:45 Надо объявить траур по погибшим.
Полностью солидарен. Это наше общее горе..
Rashon 007
Да очень жаль людей и большое горе у родных
Jamik Mirzaakhmedov
Очень жаль людей, соболезнования родным и близким погибших
Ахмаджан Айитбаев
Госкомконкуренция обязан проверить цены на билеты в Россию УзТемир йуллари т.к. цены сильно завышены, по этому мигранты выбирают автобусы с рискуя своей жизнью.