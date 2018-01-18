Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 января провел видеоселекторное совещание по вопросам применения нового порядка формирования и финансирования государственных программ развития страны, сообщило УзА.

Отметив важность инвестиций для достижения высоких темпов экономического роста и обеспечения сильной социальной защиты, глава государства подверг критике наблюдавшуюся прежде беспорядочную организацию работы в этой сфере.

В погоне за громкими цифрами приукрашивались показатели привлечения и освоения инвестиций. Руководители хокимиятов и отраслей, чтобы выполнить эту «нагрузку», были вынуждены включать в инвестиционные программы неэффективные, несоответствующие развитию регионов и отраслей проекты без конкретных источников финансирования и инициаторов, говорилось на совещании.

Был приведен такой факт. В период 2012—2017 годов АО «Узбекэнерго» включило в инвестиционные программы 14 проектов общей стоимостью 3,3 млрд долларов. Впоследствии все они были признаны нецелесообразными и прекращены решениями правительства. При этом на подготовку документации по этим проектам было затрачено 185 млн долларов.

Отмечен ряд проблем в формировании инвестиционных программ и экспертизе проектов. Этот процесс осуществлялся по критериям и процедурам, определенным в постановлениях 15-летней давности. В частности, в результате многократных повторных согласований технико-экономического обоснования, бизнес-плана и тендерной документации по проектам их экспертиза затягивалась до шести месяцев вместо положенных 15 дней. Это приводило к удорожанию и снижению рентабельности инвестиционного проекта.

Включению в инвестиционные программы подлежат экономически обоснованные проекты с готовой проектно-сметной документацией. Однако раньше такая документация готовилась после включения проекта в инвестиционную программу. В результате в некоторых случаях между первоначальной и утвержденной стоимостью проекта возникал разрыв в размере до 80%.

Из-за просчетов в формировании проектов и отсутствия привлеченных средств инвесторов на их реализацию многие предприятия обанкротились. Коммерческие банки, на которых было возложено оздоровление предприятий, также понесли большие убытки. С учетом этого, начиная с текущего года, прекращена практика передачи предприятий-банкротов на баланс банков.

Вследствие поверхностного экономического анализа проекты не оправдывали себя и после ввода мощностей в строй. Из-за отсутствия сырья, доступа к электроэнергии и газу, экономической неэффективности производство продукции не налаживалось.

Некоторые незавершенные или нереализованные в срок проекты годами кочевали из программы в программу. К примеру, проект лабораторного оснащения Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора был включен в инвестиционную программу сперва в 2015 году, а затем — в 2016 и 2017 годах.

По результатам анализа положения дел в данной сфере 18 декабря было принято постановление Президента о внедрении нового порядка формирования и финансирования государственных программ развития Узбекистана, в соответствии с которым в стране создается новая система реализации отраслевых и территориальных проектов.

Президент отметил, что работа в этом направлении должна осуществляться в три этапа.

На первом этапе необходимо разработать и утвердить Концепцию развития — документ, включающий в себя стратегические задачи по реализации направлений отраслевого, территориального и целевого социально-экономического развития.

На втором этапе на основе концепции следует сформировать трехлетний, рассчитанный на 2019−2021 годы, портфель проектов с конкретным указанием их целей и источников финансирования. Эти проекты будут согласованы с Государственным комитетом по инвестициям, министерствами экономики и финансов и пройдут экспертизу в Национальном агентстве проектного управления при Президенте. По реализации каждого проекта будет разработан детальный календарный план.

На третьем этапе требуется разработать и утвердить Государственную программу развития на основе утвержденного трехлетнего портфеля проектов.

«Впредь в государственные программы развития будут включаться только проекты, имеющие предварительное ТЭО и проектно-сметную документацию», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

8 января Президент подписал постановление «О создании эффективной системы комплексной экспертизы документации в рамках формирования и реализации государственных программ развития Республики Узбекистан, осуществления государственных закупок». В соответствии с ним при Национальном агентстве проектного управления организован Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов. Теперь проекты, тендерная документация и импортные договоры будут проходить экспертизу в этом центре.

Поскольку организация работы по новому порядку продолжается, в 2018 году проекты социально-экономического развития, в порядке исключения, будут осуществляться согласно утверждаемому Президентом перечню инвестиционных проектов.

Глава государства предложил внедрить в качестве эксперимента в городе Ташкенте, Ташкентской и Самаркандской областях практику реализации проектов с использованием энергосберегающих, современных строительных материалов и легких конструкций и достичь посредством этого снижения их стоимости на 20−30%.

Сэкономленные средства останутся в полном распоряжении города или района, где реализуется проект, и будут направлены на решение социальных и коммунальных вопросов этой территории, сказал Президент.

Отдельно был затронут вопрос роли проектных институтов в разработке экономически, финансово и технологически обоснованных инвестиционных проектов.

Действующие правила проектной деятельности были разработаны в 60−70-х годах прошлого века и уже не отвечают современным требованиям. До настоящего времени не создано ни одного нового проектного института с привлечением зарубежных консультантов. В регионах не налажена деятельность организаций по проектированию, отвечающих современным требованиям, отмечалось на совещании.

«Сегодня основная цель проектных институтов заключается в искусственном завышении стоимости проекта, чтобы получить высокий процент прибыли от проектирования. Настало время прекратить подобную практику», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев. По примеру проектной организации «УзИнжиниринг», которая разрабатывает проекты для базовых отраслей экономики, у других хозяйственных объединений также должны быть подобные специализированные проектные институты с высококвалифицированными специалистами.

Раньше работы по привлечению и использованию займов, кредитов и грантов организовывались Межведомственным советом по вопросам сотрудничества с международными финансовыми институтами, организациями и странами-донорами, реализации крупных и стратегически важных инвестиционных проектов при Кабинете Министров. Это снижало ответственность и инициативность государственных органов, а также приводило к появлению излишне бюрократических процедур и расходам.

Постановлением Президента «О мерах по дальнейшему повышению эффективности сотрудничества с международными и зарубежными финансовыми институтами» от 20 декабря определены конкретные полномочия органов государственного управления в этом направлении. Теперь хокимияты всех уровней будут работать в тесном взаимодействии с этими структурами.

Отныне при повторном допущении случаев включения в инвестиционную программу тщательно не проработанных, не имеющих конкретных источников финансирования и исполнителей, «существующих только на бумаге» проектов, соответствующие руководители будут привлекаться к ответственности.