Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 января подписал распоряжение об организации критического изучения деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов.

В документе отмечается, что слаженная и эффективная работа финансовых, налоговых и таможенных органов приобретает особое значение в условиях реализации масштабных реформ в стране. Однако организация деятельности этих органов «продолжает основываться на устаревших подходах и принципах, не соответствующих современным требованиям и международным стандартам, что выступает сдерживающим фактором в осуществлении социально-экономических реформ».

«Работа финансовых органов продолжает ориентироваться на достижение положительных финансово-экономических показателей без учета фактического положения дел на местах, потребностей населения и субъектов предпринимательства, что препятствует обеспечению полноценного перехода к реальным рыночным отношениям и внедрению современных принципов управления экономикой», — отмечается в распоряжении.

Проблемы и недостатки в деятельности налоговых органов «не позволяют обеспечить решение важнейших задач по снижению налоговой нагрузки за счет расширения налогооблагаемой базы, повышению собираемости налогов, обеспечению эффективности налогового администрирования, защиты прав и интересов налогоплательщиков, особенно субъектов предпринимательства», — говорится в документе.

«Распространение бюрократизма и волокиты, непрозрачность деятельности таможенных органов, необоснованное затягивание сроков внедрения современных форм таможенных процедур снижают инвестиционную привлекательность страны, а также негативно сказываются на ее имидже и рейтинговых показателях в оценках ведущих международных организаций», — подчеркивается в нем.

Для устранения указанных системных проблем создана рабочая комиссия по критическому изучению и подготовке предложений, направленных на кардинальное совершенствование деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов. Ее возглавил заместитель генерального прокурора Бекзот Мавлонов.

Особое внимание в работе комиссии должно быть обращено на следующие вопросы:

эффективность системы управления и контроля, включая планирование и комплексный анализ деятельности, в том числе служебной нагрузки и объема выполняемой работы сотрудниками данных органов всех уровней, действенность механизмов внутриведомственного и внешнего контроля;

актуальность и соответствие современным требованиям и международным стандартам задач и функций, механизмов их реализации и сфер ответственности финансовых, налоговых и таможенных органов;

оптимизацию штатной численности за счет широкого внедрения информационно-коммуникационных систем, позволяющих оперативно отслеживать ход и обеспечивать эффективную реализацию принимаемых решений;

увеличение доходной части бюджета, в том числе за счет отмены индивидуальных льгот и преференций, изыскания дополнительных и обоснованных резервов поступления налоговых и таможенных платежей, дивидендов от доли государства в уставных фондах хозяйственных обществ;

пересмотр механизмов работы с учетом внедрения широко применяемых за рубежом передовых и апробированных методов достижения высоких результатов за счет минимальных затрат;

устранение бюрократических процедур и иных препон для осуществления внешнеэкономической деятельности, обоснованность сроков и стоимости таможенного оформления при осуществлении экспортно-импортных операций;

унификацию и гармонизацию финансового, налогового и таможенного законодательства с международными принципами и стандартами;

эффективность таможенной инфраструктуры, в том числе таможенных постов и уровень их материально-технического оснащения, наличие высокотехнологичного оборудования, необходимого для качественного и оперативного осуществления таможенных процедур, налаживание на пунктах пропуска через таможенную границу системы двойного коридора;

внедрение в деятельность налоговых и таможенных органов передовых форм и методов осуществления налогового и таможенного контроля;

улучшение системы оказания государственных услуг, в том числе путем внедрения бесконтактных форм взаимодействия финансовых, налоговых и таможенных органов с физическими и юридическими лицами;

организацию системы подготовки кадров, укомплектованность финансовых, налоговых и таможенных органов квалифицированными специалистами;

совершенствование механизмов материального стимулирования работников финансовых, налоговых и таможенных органов, в том числе путем внедрения критериев оценки эффективности их деятельности и усиления мер социальной защиты.

Рабочей комиссии поручено до 15 апреля внести в аппарат Президента проекты нормативно-правовых актов по коренному совершенствованию деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов.

Комиссии разрешено привлекать к своей деятельности иностранных консультантов и других специалистов.