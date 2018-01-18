В момент возгорания автобуса в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана 18 января в нем находились 55 пассажиров и 2 водителя, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана со ссылкой на посольство страны в Казахстане.
Пятерым удалось выбраться из горящего автобуса. Среди них — два водителя и три пассажира, из которых двое являются гражданами Узбекистана — Ахрор Исаков, 1988 года рождения, и Исроилжон Мирзаахмедов, 1980 года рождения.
В результате инцидента погибли 52 человека. По предварительным данным, среди них есть граждане Узбекистана. В регион были срочно направлены сотрудники посольства Узбекистана в Казахстане.
Телефоны
Горячая линия МЧС Узбекистана: (+99871) 147−10−50 и (+99871) 212−67−00.
Горячая линия посольства Узбекистана в Казахстане: (+7777) 218−20−10, электронная почта: emb-uzbekistan1@mail.ru.
Горячая линия оперативного штаба в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области: (+77132) 56−29−62, (+77132) 56−68−85.
John Dow
Между тем российский телеканал РЕН ТВ сообщает, что пообщался с мужчиной-очевидцем, по данным которого в автобусе произошла драка из-за паяльной лампы, которая использовалась в качестве обогревательного прибора: “В автобусе грелись паяльной лампой. Кто-то что-то там между собой не поделил. Пнул баклажку с бензином, она попала на паяльную лампу. Сразу все вспыхнуло, поэтому никто не смог выбраться“, — рассказал собеседник телеканала.
В департаменте по ЧС Актюбинской области сообщили, что эвакуации людей из автобуса помешала заблокированная боковая дверь. “Автобус остановился, все водители выбежали из автобуса. Люди побежали к выходу, однако боковая дверь оказалась заблокированной“, — цитирует представителя пресс-службы департамента внутренних дел области Виталия Синева агентство Sputnik Казахстан. По неподтвержденным данным, в автобусе могли перевозить большое количество топлива, чтобы не заправляться на АЗС по пути следования, — из-за это машина мгновенно вспыхнула.
Shuhrat Zokirov
Как могли не выйти столько людей не понятно. Видимо был взрыв газа или не знаю что сказать.