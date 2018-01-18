Сотрудники Службы национальной безопасности совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел задержали двух граждан Узбекистана, проживающих в Алмазарском и Юнусабадском районах Ташкента, предположительно планировавших присоединиться к террористической организации «Таухид валь-Джихад» в Сирии, сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

В ходе расследования выяснилось, что задержанные, наладив связь через социальную сеть Facebook с террористическими организациями, приглашали граждан республики принять участие в «джихаде». Сообщается, что за свои действия они получали материальную поддержку.

Кроме того, задержанные подозреваются в использовании интернета для распространения деструктивных идей и материалов против конституционного строя Узбекистана.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 159 Уголовного кодекса (Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан), 244−1 (Изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) и 244−2 (Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях).

Под влияние задержанных попали 23 гражданина Узбекистана, в отношении которых сейчас ведутся следственные работы.