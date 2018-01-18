Президент Шавкат Мирзиёев 17 января провел совещание по вопросам подготовки и проведения на высоком уровне празднования 80-летия со дня рождения Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщило УзА.

80-летние со дня рождения Ислама Каримова будет отмечаться 30 января. Согласно постановлению Шавката Мирзиёева от 25 января прошлого года «Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова» в Самарканде возводится мемориальный комплекс Ислама Каримова, а в Карши — памятник Первому Президенту.

Национальное агентство «Узбеккино» снимает документальный фильм. Узбекское агентство по печати и информации издает ряд научно-популярных книг, в том числе произведение Ислама Каримова «Высокая духовность — непобедимая сила».

Ряд мероприятий проводится Научно-просветительским мемориальным комплексом имени Ислама Каримова и благотворительным общественным фондом Ислама Каримова.

В марте в Самарканде пройдет международная научная конференция, посвященная жизни и деятельности Ислама Каримова.

В дни юбилея в образовательных учреждениях, воинских частях, трудовых коллективах и махаллях состоятся встречи, посвященные памяти Первого Президента, с участием литераторов и ученых, представителей старшего поколения и специалистов разных сфер.

«Ислам Абдуганиевич Каримов всю свою жизнь и деятельность на посту Президента посвятил таким великим целям, как построение нового государства, нового общества, укрепление нашей независимости, приумножение славы нашего народа, Узбекистана во всем мире. Все осуществленные в годы независимости колоссальные преобразования наш народ по праву связывает с именем Первого Президента», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент поставил задачу достойно провести все церемонии и мероприятия, связанные с празднованием 80-летия со дня рождения Ислама Каримова.