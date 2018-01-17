Средняя цена предложения на вторичном квартирном рынке Ташкента в декабре 2017 года составила 545 у. е. за квадратный метр против 530 у. е. месяцем ранее, повысившись на 3%. Об этом говорится в обзоре оценочной организации CREDO MAX ESTIMATION, предоставленном «Газете.uz». Для сравнения — в декабре 2016 года средняя цена предложения составляла 552 у. е.

Цены на квартиры в домах кирпичного типа по итогам последнего месяца года увеличились на 3% до 594 у. е. (в ноябре — 576), в домах панельного типа — также на 3% до 516 у. е. (500). В зависимости от количества комнат средние цены квадратного метра были такими: однокомнатные — 545 у. е. (+3%), двухкомнатные — 524 (+3%), трехкомнатные — 560 (+2%), квартиры с четырьмя и более комнатами — 557 (+2%).

Районы Ташкента





Средняя стоимость 1 кв. м жилья в разрезе районов Ташкента за ноябрь-декабрь 2017 года. Нажмите для увеличения.

В декабре средняя цена предложения выросла в 10 из 11 районов Ташкента, в 1 районе — Шайхантахурском — цена осталась на уровне ноября (см. карту выше).

Зоны города

В разрезе территориального зонирования города (в соответствии с которым устанавливаются ставки земельного налога) цены выросли во всех зонах (см. таблицу).

Зона Ноябрь 2017 Декабрь 2017 Изменение (%) Зона 1 706 711 +1 Зона 2 589 608 +3 Зона 3 535 545 +2 Зона 4 468 482 +3 Зона 5 388 397 +2

Стоимость 1 кв. м в разрезе территориального зонирования (у. е.).

Удаленность от центра





Изменение стоимости 1 кв. м квартир в зональном разрезе за ноябрь-декабрь 2017 года (Центр города — удаленность 0−3,7 км от центральной точки (пересечение проспектов Навои и Шарафа Рашидова); 1-й круговой сегмент — 3,7−8,9 км; 2-й круговой сегмент — 8,9−14,4 км; 3-й круговой сегмент — от 7,6 км). Нажмите для увеличения.

В центре города, представленном Зоной 1, средний уровень цены предложения за декабрь составил 719 у. е. за 1 кв. м. В первом круговом сегменте (зоны 2−4) цена была в диапазоне 532−588 у. е., во втором круговом сегменте (зоны 5−9) — 458−528 у. е. и в Зоне 10 (Сергелийский и Бектемирский районы) — 433 у. е.

Примечание Все положения приведенного обзора отражают собственное мнение его авторов в отношении финансовых инструментов или эмитентов. Компания CREDO MAX ESTIMATION не несет ответственности за операции третьих лиц, совершенные на основе мнений авторов, изложенных в обзоре. Обзор подготовлен в рамках исследовательской работы в оценочной деятельности, используемой внутри компании. Единица измерения стоимости предложения зафиксирована на основе переговоров с продавцами, определяемых по выборке из всей базы данных. Компания не несет ответственности за их достоверность и полноту. Обзор не имеет отношения к инвестиционным целям, он предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением купить или продать соответствующие финансовые инструменты. Инвесторы должны самостоятельно принимать инвестиционные решения, используя обзор лишь в качестве одного из средств, способствующих принятию взвешенных решений.



Обзор подготовлен на основании данных (предложений), публикуемых в газете «Частный сектор» и на сайте dom.vsem.uz. Специалисты компании, исходя из своего экспертного мнения, применяли корректирующие операции в использованных данных. Корректировка выражена в виде исключения фоновых завышенных цен на квартиры (возможно, связанного с ремонтом и другими причинами), которые не отражают реальной динамики изменения средних цен на рынке. Дополнительная корректировка выражена в виде исключения из анализа цен, отраженных за последнюю неделю отчетного месяца, для получения временного лага в целях реального отражения изменений. Данный обзор и корректировки отражают собственное и личное мнение специалистов компании CREDO MAX ESTIMATION. Компания не несет ответственности и не претендует на их полную достоверность в отражении реального положения дел на рынке.

О компании

Оценочная организация CREDO MAX ESTIMATION имеет большой опыт работы в области оценки и консалтинга. Компанией оказывается широкий спектр услуг в сфере финансов, который включают в себя полный спектр услуг по оценке (оценка объектов недвижимости, оценка бизнеса, оценка эффективности инвестиционных проектов, оценка ценных бумаг, акций, паев и долей предприятий, оценка имущества, имущественных комплексов, оценка ущерба и восстановительного ремонта, оценка оборудования, оценка транспортных средств, оценка интеллектуальной собственности и НМА, переоценка основных средств), а также консультационное и документарное сопровождение в сфере финансовых вложений и получения кредитов (разработка бизнес-плана, инвестиционных проектов ТЭО, проведение маркетинговых исследований). Телефоны: (99891) 164−01−40, (99871) 271−13−92.