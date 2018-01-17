Министерство внутренних дел Узбекистана дало разъяснение по поводу нападения на сотрудника органов внутренних дел в Самарканде.
Как сообщила пресс-служба МВД, 14 января в социальных сетях был распространен видеоролик, на котором запечатлен конфликт между сотрудниками дорожно-патрульной службы и водителем автомобиля Nexia.
По данным МВД, водитель грубо нарушил правила дорожного движения и не подчинился требованиям сотрудников УБДД, продолжив движение автомобиля, но вынужден был остановиться, попав в автомобильную пробку.
«Сотрудники ДПС, ощутив запах спиртного в салоне автомобиля, обратились к водителю с требованием выйти из транспорта и предъявить документы. Находящийся в салоне пассажир подошел к старшему инспектору УБДД и без причины начал бить его ногами и руками. На место происшествия был вызван наряд, по данному факту были оформлены соответствующие документы», — сообщает пресс-служба министерства.
Собранные материалы по делу водителя (Неповиновение сотруднику ДПС при исполнении, вождение автомобиля в нетрезвом состоянии) и пассажира (Нанесение телесных повреждений сотруднику ДПС) направлены в органы прокуратуры.
Stanislav Haustov
Все правильно! Наказывать таких героев нужно, причем по всей строгости закона!
Таир Урунбаев
Правильно! Как то на моих глазах на пешеходе сбили молодую семью. Отца и маму с грудным ребенком. А водила был в стельку и при этом улыбался.. Вот почему некоторые люди такие бесстрашные.?!
Yodgorbek Buribayev
Это видео настолько показывает не профессионализм сотрудников, которых засняли на камеру. Они должны были оперативно скрутить нарушителей, надеть наручники и забрать для дальнейших разбирательств, а не бои устраивать. В этом видео мы видим только беспомощность сотрудников правоохранительных органов. Люди их должны уважать, а не презирать, как мы видим это на видео.. Нужно повышать квалификацию сотрудников, проводить психологические тренинги, ну и конечно же повышать физическую и боевую способность. Чтобы даже в пьяных головах наших соотечественников не было и мыслей вести себя так..
Timur Fedorenko
2Yodgorbek Buribayev
ГАИ у нас не имеет права скручивать нарушителя — для этого у нас ППС есть. Единственное, что может сделать ГАИ — вызвать наряд ППС.
Ну и наши водители, как всегда, начали глазеть — затруднили движение.
Muxammad Saxatov
Лиштит права по жизнена таких водительей
Нурмухаммад Рахматов
Я не понимаю, зачем драться?! Мы осуждаем правонарушителей в том, что они дерутся, а охранники правопорядка (в данном случае — работник ГАИ) сам не лучше нарушителя. Повторяю: зачем драться? СКРУТИТЬ И В НАРУЧНИКИ! Если сил не хватает, то грош цены службе охранников правопорядка! пусть не пловы едят по чайханам после работы, а в спортзал ходят. Любо смотреть на полицейских за границей: чуть что не так — в наручники! А почему? потому что полицейский охраняет порядок, он “обездвижил“ порядконарушителя. А разбираться с ним будут в суде!
А в данном случае — со стороны пресс-службы МВД можно что угодно сказать в защиту работника ГАИ, это еще надо будет доказывать (а ворона вороне глаз не клюёт), но ВСТУПЛЕНИЕ В ДРАКУ работника ГАИ — НАЛИЦО!!!
Нурмухаммад Рахматов
Полностью согласен с Yodgorbek Buribayev. Просто его коммент прочитал после написания своего и оказалось, что не один я так мыслю.
Farruh Turgunov
Yodgorbek Buribayev
Да, вы еще скажите, что он должен был его застрелить на месте! Как раз таки сотрудники показали профессионализм и выдержку, что не позволили себе опуститься до его уровня. Нарушитель будет наказан, но наказан по закону.
Алексей Крахмалёв
В США бы такого водителя положили лицом в асфальт под дулом пистолета. А если бы не лег, то пристрелили бы. Все же милиция у нас чрезвычайно гуманна к хулиганам.
Дмитрий Стрелков
а зачем он потребовал выходить из транспортного средства. когда документы можно предъявить и сидя в автомашине. а если он учуял запах спиртного. надо бы ехать сразу на освидетельствование а не просить выйти из машины..
Хушбахт Худайкулов
Сотрудники ДПС Самарканда не смогли оперативно справится с пьяним водителем, причина слабая подготовка и обучение сотрудников. Сотрудники правоохранительных на страже правопорядка и мирной жизни народа, показывать бессилие и позорится, это плохая оценка руководству этих подразделений, органом надо серьезно вникнуть в недостаток чтобы не повторились подобное.
Dmitriy Barbashin
товарищ Рахматов сотрудник ГАИ один а вокруг сколько “волков“ готовых запинать его только был бы повод. Сейчас же все “уличные ребята стали“.