Министерство внутренних дел Узбекистана дало разъяснение по поводу нападения на сотрудника органов внутренних дел в Самарканде.

Как сообщила пресс-служба МВД, 14 января в социальных сетях был распространен видеоролик, на котором запечатлен конфликт между сотрудниками дорожно-патрульной службы и водителем автомобиля Nexia.

По данным МВД, водитель грубо нарушил правила дорожного движения и не подчинился требованиям сотрудников УБДД, продолжив движение автомобиля, но вынужден был остановиться, попав в автомобильную пробку.

«Сотрудники ДПС, ощутив запах спиртного в салоне автомобиля, обратились к водителю с требованием выйти из транспорта и предъявить документы. Находящийся в салоне пассажир подошел к старшему инспектору УБДД и без причины начал бить его ногами и руками. На место происшествия был вызван наряд, по данному факту были оформлены соответствующие документы», — сообщает пресс-служба министерства.

Собранные материалы по делу водителя (Неповиновение сотруднику ДПС при исполнении, вождение автомобиля в нетрезвом состоянии) и пассажира (Нанесение телесных повреждений сотруднику ДПС) направлены в органы прокуратуры.