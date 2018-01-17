Делегация мэрии южнокорейского Сеула окажет содействие хокимияту Ташкента во внедрении системы «Цифровой офис», усовершенствовании государственных услуг, а также в создании Сеульской улицы в столице Узбекистана. Об этом говорилось на презентации системы в городской администрации 17 января.

Технические специалисты делегации 16−23 января изучат объекты на местах, проведут предварительные исследования, чтобы оценить масштаб работы. Гости ознакомятся с работой и структурой ташкентского хокимията, Агентства государственных услуг, управления жилищно-коммунального обслуживания, народной приемной и IT-системой ГУВД Ташкента.

Пэк Чжон Мун.

Глава делегации, руководитель отдела международных отношений мэрии Сеула Пэк Чжон Мун рассказал, что информационный центр управления мэра Сеула позволяет наблюдать за всеми процессами в городе, получать информацию в части коммуникаций, инфраструктурных сооружений и обеспечения безопасности.

«В режиме реального времени мэру поступает информация о том, что происходит в городе. Такого рода информационная система помогла бы хокиму Ташкента более эффективно управлять городом, оптимизировать и улучшить сферу по приему и обработке жалоб и обращений от населения», — считает он.





По словам главы южнокорейской делегации, Сеул когда-то начинал разработку этой системы буквально с нуля; в результате проб и ошибок она стала одной из лучших в мире электронных систем управления городом. «Сеул и Ташкент являются городами-побратимами на протяжении 15 лет. Мы надеемся, что мы сможем передать свой ценный опыт нашим коллегам из хокимията Ташкента», — сказал Пэк Чжон Мун.

Представитель мэрии Сеула считает верным решение хокима Ташкента Рахмонбека Усманова провести цифровизацию столицы.

«Думаю, вы сделали правильно, решив сначала провести информатизацию города Ташкента. Конечно, существуют и другие приоритетные направления, например, развитие туризма. Однако процесс информатизации более приоритетен», — заявил глава южнокорейской делегации.

Рахмонбек Усманов подчеркнул важность развития сферы ИКТ для Ташкента. «Для меня это приоритетный вопрос. В феврале я планирую посетить Сеул по приглашению мэра города для более глубокого изучения этой системы, а также ознакомиться со структурой и управлением мэрии Сеула», — сказал он.





По итогам визита делегации хокимията Ташкента в Сеул в ноябре 2017 года было подписано девять инвестиционных соглашений с южнокорейскими компаниями на 137 млн долларов, из них 112 млн долларов — прямые иностранные инвестиции, сообщил заместитель хокима по вопросам инвестиций, инноваций и развития туризма Алишер Тиляев.

Уже созданы совместные предприятия с компаниями Daesung Celtic Enersys и Jeil Architecture по организации производства газовых отопительных котлов и энергосберегающих систем напольного отопления на территории малых промышленных зон столицы. Сумма привлекаемых прямых инвестиций по этим проектам составляет 2 млн долларов.

Также создано совместное предприятие с Hyundai Department Store Group по организации Центра дистрибуции комплектующих запчастей строительной спецтехники и строительных материалов с инвестициями на сумму 20 млн долларов.

Напомним, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и мэр Сеула Пак Вон Сун в июле прошлого года обсуждали вопросы организации эффективной системы управления Ташкентом, развития транспортной системы и жилищно-коммунального хозяйства.