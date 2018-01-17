Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» сообщила об открытии с 24 мая регулярного рейса в Испанию по маршруту Ташкент-Барселона-Ташкент.
Рейсы будут выполняться каждый четверг. Расписание:
- HY-259. Вылет из Ташкента — в 3:10, прилет в Барселону — в 8:05.
- HY-260. Вылет из Барселоны — в 9:45, прилет в Ташкент — в 19:50.
Время во всех пунктах указано местное.
Рано Бакирова
Очень хотелось бы узнать а когда наконец то откроется прямой рейс на Варшаву? А то уже давно обещали, но его до сих пор не открыли
Nadir Khusanhodjayev
Есть много очень нарравлений куда хотелось бы лететь на прямую. Например, Тбилиси, Прага, Варшава, Киев.