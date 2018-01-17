Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» сообщила об открытии с 24 мая регулярного рейса в Испанию по маршруту Ташкент-Барселона-Ташкент.

Рейсы будут выполняться каждый четверг. Расписание:

HY-259. Вылет из Ташкента — в 3:10, прилет в Барселону — в 8:05.

HY-260. Вылет из Барселоны — в 9:45, прилет в Ташкент — в 19:50.

Время во всех пунктах указано местное.