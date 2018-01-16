Министерство по чрезвычайным ситуациям при содействии посольства Узбекистана в России осуществило доставку тел четырех граждан страны, погибших от отравления угарным газом в Рязанской области, на родину. Об этом говорится в сообщении Центра управления в кризисных ситуациях МЧС.

Транспортировка тел выполнена в три этапа с 13 по 15 января рейсами «Москва-Андижан», «Москва-Термез» и «Москва-Бухара» Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

Силами и средствами МЧС, Министерства внутренних дел, прокуратуры, службы экстренной медицинской помощи и органов местной власти проведена транспортировка тел граждан в места их постоянного жительства.

Погибшие узбекистанцы похоронены в Жалакудукском и Кургантепинском районах Андижанской области, Денауском районе Сурхандарьинской области и Навбахорском районе Навоийской области.

Органы государственной власти на местах организовали помощь в проведении похоронных мероприятий.

Посольство Узбекистана в России взяло под контроль оказание медицинской и психологической помощи гражданину Узбекистана, находящемуся в центральной больнице города Ряжск, куда тот был доставлен в тяжелом состоянии.