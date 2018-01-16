Объем чистых золотовалютных резервов составил 26,6 млрд долларов по итогам 2017 года, увеличившись за год на 1,4 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

Впервые объем золотовалютных резервов был официально озвучен в ноябре 2017 года. Первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов заявил, что их объем только с начала осени увеличился на 750 млн долларов и составил 26 млрд долларов.

Увеличились поступления наличных денег в кассы банков. В частности, если среднемесячный оборот наличных денег через кассы банков в первом полугодии 2017 года составил 4,8 трлн сумов при эмиссии наличных денег в объеме 900 млрд сумов, то во второй половине года данный показатель увеличился почти в 2 раза до 9,4 трлн сумов, в том числе в декабре 2017 года — в 2,3 раза до 11 трлн сумов, достигнув сбалансированности между объемами поступлений и расходов наличности.

Стабильно увеличились среднемесячные объемы операций банков по купле-продаже иностранной валюты в сентябре-декабре 2017 года по сравнению с первым полугодием 2017 года: покупка юридическими лицами — на 60%, продажа — более чем в 4 раза.

После сентябрьской девальвации обменный курс сохранился на стабильном уровне и колебался в диапазоне 1%: 8049−8138 сум за 1 доллар, сообщил Центробанк.

Реформы в денежно-кредитной сфере также отразились на показателях деятельности коммерческих банков. В частности, банковские активы и кредитные вложения увеличились в 2 раза и составили 166,6 трлн сумов и 110,6 трлн сумов соответственно. Объем совокупных депозитов в коммерческих банках по итогам 2017 года достиг 58,7 трлн сумов, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 61%.

Для финансовой стабильности банков в условиях перехода на рыночные механизмы формирования валютного курса в уставный капитал крупных банков дополнительно внесены 670 млн долларов. По итогам 2017 года совокупный капитал банковской системы увеличился в 1,6 раза и составил 23,7 трлн сумов, что позволило обеспечить выполнение банками показателей достаточности капитала и ликвидности.