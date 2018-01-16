15 января в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщила пресс-служба МИДа.

Обсуждены перспективные направления взаимодействия Узбекистана и ООН в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита генсека ООН в Узбекистан и его встречи 10 июня 2017 года с Президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Стороны обменялись мнениями по повестке дня предстоящих мероприятий Совета Безопасности ООН — о тематическом брифинге «Нераспространение оружия массового поражения: меры доверия» и открытых дебатах министерского уровня на тему «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития».