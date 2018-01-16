Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 января принял посла Китайской Народной Республики Сунь Лицзе, завершающего свою дипломатическую миссию в стране, сообщило УзА.

Глава государства отметил активную деятельность и большой практический вклад дипломата в развитие и укрепление отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.

За огромный вклад в укрепление отношений всестороннего стратегического партнерства Президент вручил послу орден «Дустлик» («Дружбы»).

Сунь Лицзе поблагодарил Шавката Мирзиёева за высокую оценку его деятельности и всестороннее содействие работе дипломатической миссии КНР в Узбекистане.

Он подчеркнул, что намерен и далее активно участвовать в развитии многопланового и взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Китаем.