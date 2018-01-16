Первая дружественная к детям комната следственных действий открыта в Министерстве внутренних дел Узбекистана для усиления защиты несовершеннолетних потерпевших и свидетелей преступлений. Об этом сообщила пресс-служба ЮНИСЕФ.

Эта комната предоставляет безопасную и непугающую атмосферу для несовершеннолетних с учетом их возраста, зрелости и психологического состояния.

Комната была учреждена при поддержке ЮНИСЕФ на основе передовых международных практик.

«Мы не можем допустить, чтобы несовершеннолетние находились в растерянности, либо под стрессом, когда они принимают участие в процессе отправления уголовного правосудия, — отметил заместитель министра внутренних дел Акромхон Бобохонов. — Мы должны принять меры, чтобы процедуры правосудия, дружественного в отношении детей, применялись в ежедневной практике нашими следователями, вовлеченными в допрос несовершеннолетних потерпевших и свидетелей преступления».





Для создания атмосферы защищенности, минимизации травмы, дружественная по отношению к детям комната допроса оснащена современным видео- и аудиооборудованием. Это позволит избежать повторных допросов, и будет способствовать получению более достоверных доказательств на стадии предварительного следствия. Внедрение информационных и коммуникационных технологий обеспечит защиту прав и законных интересов несовершеннолетних потерпевших и свидетелей преступлений.

«Травма, полученная в результате преступления, может иметь самые серьезные последствия для несовершеннолетних, оказывая существенное влияние на процесс взросления и развития, — подчеркнул глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн. — Очень важно, чтобы на досудебной и судебной стадиях были обеспечены меры защиты несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, которые облегчат процесс прохождения через систему правосудия и будут способствовать их скорейшему возвращению к привычной жизни».

Саша Грауманн также заявил, что ЮНИСЕФ готов к дальнейшему сотрудничеству со всеми правоохранительными органами Узбекистана для обеспечения таких мер.

Министерство внутренних дел и ЮНИСЕФ продолжат совместную работу в укреплении нормативно-правовой базы и усилении защиты прав несовершеннолетних потерпевших и свидетелей преступлений. Сотрудники органов внутренних дел пройдут специальную подготовку для ведения дел с участием несовершеннолетних, планируется разработка методических руководств и материалов, а также создание подобных комнат в других регионах Узбекистана.