Соглашение о безвизовом режиме с Таджикистаном может быть подписано в ходе визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов в ходе пресс-конференции 15 января. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута во время поездки в Таджикистан премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.

«Я думаю, что это очень серьезное решение, которое вызовет огромный интерес тоже среди жителей Таджикистана — во-первых, это взаимные поездки к родственникам, во-вторых, это и туризм», — сказал глава туристического ведомства.

Он отметил, что жителям Таджикистана будет интересен как медицинский туризм, так и познавательный — в Самарканд, Бухару и Хиву.

«Спокойно можно ожидать: 150−200 тысяч [человек в год] будут ездить из Таджикистана как туристы», — выразил мнение Азиз Абдухакимов.

Проработка отмены или упрощения визового режима ведется с момента визита премьер-министра Абдуллы Арипова в Таджикистан. Планируется ввести визовый режим, схожий с другими странами СНГ, кроме Туркменистана, уточнили «Газете.uz» в Госкомтуризма.

«К какому консенсусу мы все-таки придем, будет ясно в ходе официального визита Шавката Мирзиёева. Это будет зависеть от того, как договорятся главы государств, потому что здесь нужно урегулировать множество моментов — от логистики до контрольно-пропускных пунктов на границе: где они расположены, где они будут стоять в будущем и как люди будут проходить границу», — отметили в ведомстве.