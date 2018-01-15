Понятия «потребительская корзина» и «прожиточный минимум» могут ввести в текущем году, если государственный бюджет сможет выдержать дополнительную финансовую нагрузку. Об этом в ходе брифинга в центре «Стратегия развития» в субботу заявил первый заместитель министра экономики Узбекистана Мубин Мирзаев.

По его словам, раньше прожиточный минимум определялся Институтом социальных исследований при Кабинете Министров Узбекистана, а потребительская корзина — совместно с Министерством здравоохранения.

«Министерство экономики будет работать с этими организациями. После проведения полных расчетов проверим, насколько они соответствуют международным стандартам. Если мы не осуществим внедрение этих понятий на практике, то это продолжит оставаться на бумаге. Цель — повышение доходов населения, то есть в любом государстве население должно получать доход не меньше прожиточного минимума», — подчеркнул он.

В первую очередь будут проведены расчеты прожиточного минимума и потребительской корзины. После будет рассматриваться вопрос практического внедрения этих понятий — насколько они повлияют на государственный бюджет, а также на расходы предприятий, которые выплачивают заработную плату сотрудникам, сказал он.

Мубин Мирзаев также прокомментировал вопрос о том, будут ли носить данные понятия декларативный характер или станут обязательными для исполнения.

«Сложно дать точный ответ на этот вопрос. Если эти понятия будут внедрены на практике, то сможет ли выдержать [финансовую] нагрузку утвержденный бюджет или нет? Если сможет, а также будут определены дополнительные источники финансирования, то эти понятия будут внедрены с этого года. Если бюджет не сможет этого обеспечить, то нет смысла вводить это на практике. Если не успеем в этом году, то примем меры по включению понятий в бюджет 2019 года», — отметил он.

Введение терминов до 1 июля предусмотрено проектом Государственной программы 2018 года «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий». Документом должно быть обеспечено правовое регулирование отношений, связанных с понятиями «потребительская корзина» и «прожиточный минимум», для определения дохода, необходимого для достойной жизни населения.