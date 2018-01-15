Понятия «потребительская корзина» и «прожиточный минимум» могут ввести в текущем году, если государственный бюджет сможет выдержать дополнительную финансовую нагрузку. Об этом в ходе брифинга в центре «Стратегия развития» в субботу заявил первый заместитель министра экономики Узбекистана Мубин Мирзаев.
По его словам, раньше прожиточный минимум определялся Институтом социальных исследований при Кабинете Министров Узбекистана, а потребительская корзина — совместно с Министерством здравоохранения.
«Министерство экономики будет работать с этими организациями. После проведения полных расчетов проверим, насколько они соответствуют международным стандартам. Если мы не осуществим внедрение этих понятий на практике, то это продолжит оставаться на бумаге. Цель — повышение доходов населения, то есть в любом государстве население должно получать доход не меньше прожиточного минимума», — подчеркнул он.
В первую очередь будут проведены расчеты прожиточного минимума и потребительской корзины. После будет рассматриваться вопрос практического внедрения этих понятий — насколько они повлияют на государственный бюджет, а также на расходы предприятий, которые выплачивают заработную плату сотрудникам, сказал он.
Мубин Мирзаев также прокомментировал вопрос о том, будут ли носить данные понятия декларативный характер или станут обязательными для исполнения.
«Сложно дать точный ответ на этот вопрос. Если эти понятия будут внедрены на практике, то сможет ли выдержать [финансовую] нагрузку утвержденный бюджет или нет? Если сможет, а также будут определены дополнительные источники финансирования, то эти понятия будут внедрены с этого года. Если бюджет не сможет этого обеспечить, то нет смысла вводить это на практике. Если не успеем в этом году, то примем меры по включению понятий в бюджет 2019 года», — отметил он.
Введение терминов до 1 июля предусмотрено проектом Государственной программы 2018 года «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий». Документом должно быть обеспечено правовое регулирование отношений, связанных с понятиями «потребительская корзина» и «прожиточный минимум», для определения дохода, необходимого для достойной жизни населения.
Egor Linkin
Пусть ответственное лицо с скрытой камерой походит по рынкам, торговым комплексам, супермаркетам, и на базарах с “терминалом“ в кармане. Пусть попробует пропитаться и вообще просуществовать ровно месяц. Вот и корзина потребительская. Минимум 3-4млн потратит “с хорошим питанием“, комм услугами, транспортом. Ой да все всё знают, что у нас нищенские офф зарплаты. Мясо 35т 1кг а мзп 170 с чем. 5кг мяса примерно на месяц
Maks Corp
Интересно, и какова будет месячная зарплата ?
Ravshan Hodzhaev
Сможет ли выдержать бюджет финансовую нагрузку? А смогут ли люди прожить на прожиточный минимум, задайтесь лучше этим вопросом.
Rafael Kashapov
Скорее всего в этом году не получится ввести этот термин на практике. На бумаге да, но вот в деле, навряд ли. Для этого экономике страны нужно основательно “подлечиться“. Думаю что, этот закон внедрят не раньше двух-трёх лет. Ведь прожиточный минимум для семьи из четырёх человек составляет скорее всего минимум четыре миллиона сумов. И не все предприятия страны готовы платить сотрудникам большие зарплаты.
Алик Мб Стар
Дай Бог, чтобы намеченные планы Государства осуществились на яву и Пенсионеры Республики жили достойно и счастливыми в этой Мирной, дружелюбной стране под названием — Узбекистан!
Egor Linkin
Ravshan Hodzhaev
Зачем? У них все хорошо, достаток есть. Допустим ЗП 2млн, считается в народе приличной зарплатой многие согласятся. Но, как купить квартиру (~280 млн) или машину (~40-50 млн), или найти элементарно начальный взнос на все это, с учетом кредита или ипотеки. Четыре года не кушать, не гулять, вообщем не жить (если соблюдать закон и жить только на офф зарплату)
Akmal Abdullaev
Алик Мб Стар
15 января 2018, 13:29 Дай Бог, чтобы намеченные планы Государства осуществились на яву и Пенсионеры Республики жили достойно и счастливыми в этой Мирной, дружелюбной стране под названием — Узбекистан!
Да Пусть так и будит. А Прожиточны йминимум поднимает и РОССИЯ и Запрлаты тоже А ОНИ начали стратегию развития в 2012 Владимир Путин тянет но и у него не очень получаеться так что если РФ не дотягивает то Узбекитану ещё не очень скоро внедрить Портебительскую корзину. Конечно если вдруг заработают все заводы и фабрики которою были и новые построенные и усвоят инвестициии которых достаточно чтобы строить новые заводы и фабрики.
Но никуда не убежишь от того что через схемы будут выведены в чесные счета деньги при завышении цен на строительные товары и услуги. А также учитывать нужно ОТКАТЫ. вот и сотанеться ТРЕТЬ от суммы инвестицый. А ТАМ и считвй.
А потом и внедрят может быть что останеться.
Ну если не внедрят пропитание на хлебе и воде. А куда коммуналку денут.
Muzaffar Rustamov
Интересно что столько лет Институт социальных иследований делал расчëт, а население совсем не знал об этом. Кто же работал и проверял, на что основывались специалисты данного института? Ведь правительство основывается на цифры специалистов, которые откуда то брали стоимость продуктов питания, услуг включая коммунальные. В некоторых соседних государствах в прожиточном минимуме сидит и стоимость билетов в театры для духовного просвещения населения. Знали и то что МРЗП не реальная цифра и для хозяйствующих субъектов — организаций был определëн порядок начисления з/п, что бы самый минимальный оклад был не менее в три раза больше МРЗП (бухгалтера это знают). Так зачем же нужен нехватающий для жизни для сотрудника МРЗП?