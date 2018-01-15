За январь-декабрь 2017 года общий объем совокупных доходов населения составил 186,2 трлн сумов, в расчете на одного человека в среднем — 5,8 млн сумов. Темп роста совокупных доходов на душу населения в реальном выражении составил 10,3% по сравнению с аналогичным периодом. Об этом сообщило Управление статистики уровня жизни и обследований населения Государственного комитета Узбекистана по статистике.

Среднедушевые совокупные доходы населения выше среднереспубликанского значения наблюдаются в Ташкенте — 12,7 млн сумов, Навоийской — 9,1 млн сумов, Бухарской — 6,7 млн сумов, Ташкентской — 6,1 млн сумов и Сырдарьинской областях — 5,8 млн сумов. Значительно высокий показатель реального роста совокупных доходов на душу населения в Хорезмской области — 16,8%. Также значения среднедушевого дохода превышают среднереспубликанский уровень в Андижанской (14,7%), Сурхандарьинской (14,5%), Наманганской (13,7%), Самаркандской областях (11,5) и Республике Каракалпакстан — 11,1%.

Значительному росту общего объема совокупных доходов населения в основном способствовали существенные изменения доходов от трудовой деятельности (доходы наемных работников и от самостоятельной занятости), на долю которых приходится 68,8% общих доходов и 24,8% доходы от трансфертов.

В январе-декабре 2017 года доходы наемных работников увеличились на 12,8% и составили 34,3% от общего объема совокупных доходов населения. Наибольший номинальный темп роста доходов наемных работников отмечен в Андижанской (16,5%) области и Ташкенте (15,5%), а также в Ташкентской (13,7%), Джизакской (13,6%), Хорезмской (13,3%) и Наманганской (13,2%) областях.

За январь-декабрь 2017 года номинальный темп роста доходов населения от самостоятельной занятости составил 14,6%. В общем объеме совокупных доходов населения этот источник дохода занимает значительный вес, его доля составляет 34,5%.

Одним из источников доходов населения являются доходы от собственности. По предварительным итогам за 2017 год населением получено 7,9 трлн сумов доходов от собственности. Номинальный темп их роста по сравнению с соответствующим периодом 2016 года составил 37,9%. Доля доходов от собственности в общем объеме совокупных доходов населения составляет 4,2%.