Asia Alliance Bank совместно с Единым международным процессинговым центром (GlobUz) представили первый в Узбекистане банкомат с функцией валютообменных операций. Устройство самообслуживания запущено 15 января.





Сегодня единственный банкомат, находящийся в головном офисе Asia Alliance bank, предоставляет возможность обменять наличные доллары США на наличные сумы. В скором времени планируется оснастить такими валютообменными банкоматами все филиалы банка и точки вне филиалов.





Обменять наличные деньги по курсу обменного пункта можно без участия сотрудников банка, что позволит предоставлять услугу круглосуточно. В ближайшее время будет запущен обмен евро и российских рублей.





«Первоначальная задача состояла в том, чтобы запустить валютообменные банкоматы, которые смогут работать круглосуточно. Мы сделали прием наличной валюты и выдачу сумов, потому что это основная деятельность обменных пунктов. Чисто технически система может делать и обратные операции, но есть единственный нюанс — новые 10-тысячные и 50-тысячные купюры еще не существуют в базе разработчиков банкоматов, что сейчас не позволяет проверить подлинность купюры. Сейчас идет работа по внесению в базу этих купюр, думаю, в скором времени это реализуется. В случае, если законодательно разрешат продавать наличную иностранную валюту, в этих банкоматах можно реализовать и такой функционал», — сообщил генеральный директор Единого международного процессингового центра Шухрат Курбанов.





Сумы для выдачи хранятся в четырех кассетах объемом 2000−2500 банкнот с номиналом 1000, 5000, 10000 и 50000 сумов. «Есть только одно ограничение — банкомат за один раз может выдавать 40 банкнот, [эквивалент] примерно 240 долларов. По статистике, основная масса людей сдают в обменники 100−300 долларов», — отметил глава GlobUz.

Сейчас банкомат принимает также карты GlobUz, однако в течение ближайших месяцев планируется интегрировать карты Visa, Master Card и UnionPay. Также ведутся работы по интеграции с Единым общереспубликанским процессинговым центром (UzCard).

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