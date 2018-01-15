Горно-металлургический комплекс на базе месторождения титаномагнетитовых руд Тебинбулак планируется построить и ввести в эксплуатацию в 2024 году. Об этом говорится в постановлении Президента Узбекистана от 12 января.

Проектная мощность предприятия составит 1 млн тонн стальной продукции в год. Предусмотрено применение внедоменной технологии получения чугуна и стали.

Ответственным структурам и ведомствам до 1 апреля поручено представить предложения по источникам финансирования реализации проекта.

Генеральным подрядчиком строительства металлургического комбината определена компания «Узбекистон темир йуллари», которой предоставлено право формирования консорциума с привлечением международных компаний для реализации проекта.

В декабре в ходе визита в Республику Каракалпакстан Президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что стоимость проекта составит 810 млн долларов. На втором этапе будет инвестировано 940 млн долларов.