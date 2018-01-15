14 января в 20:40 водитель автомобиля Spark 1999 года рождения на участке Ташкентской кольцевой автодороги в Алмазарском районе сбил двух женщин. В результате полученных телесных повреждений пешеходы скончались по пути в клинику Ташкентской медицинской академии.
Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали жительницы столицы 1970 и 1966 годов рождения, сообщили «Газете.uz» в УББД ГУВД Ташкента.
По данным правоохранительных органов, водитель находился в трезвом состоянии, однако при себе у него не оказалось водительского удостоверения и других документов. Кроме того, автомобиль принадлежал другому лицу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).
Faceroll X
99 года рождения. папа купило тачку. ему можно все. наверно дадут ему 3 года максимум с амнистией до 1 года.
Rahman Kobek
Надо проверить есть ли водительские права у этого человека, если есть, то проверить законность получения прав. Наказать всех, кто прямо или косвенно привел к этой трагедии. Надо провести чистку всех водителей на законность получения водительских прав.
Rust En
Надо проверить, в положенном ли месте переходили дорогу погибшие. Если нет, то наказывать парня только за езду без документов.