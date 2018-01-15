14 января в 20:40 водитель автомобиля Spark 1999 года рождения на участке Ташкентской кольцевой автодороги в Алмазарском районе сбил двух женщин. В результате полученных телесных повреждений пешеходы скончались по пути в клинику Ташкентской медицинской академии.

Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали жительницы столицы 1970 и 1966 годов рождения, сообщили «Газете.uz» в УББД ГУВД Ташкента.

По данным правоохранительных органов, водитель находился в трезвом состоянии, однако при себе у него не оказалось водительского удостоверения и других документов. Кроме того, автомобиль принадлежал другому лицу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).